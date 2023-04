Maribel Guardia también fue victima de las humillaciones de Raúl Velasco: “Parece extraterrestre”

Durante los últimos días el nombre de Maribel Guardia ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido al trágico a inesperado fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, sin embargo, no será de esto de lo que hablaremos en esta ocasión pues recordaremos cómo es que fue víctima de las humillaciones de Raúl Velasco, quien no tuvo reparo en compararla con un extraterrestre por un detalle de su apariencia física.

Este peculiar episodio vivido por Maribel Guardia y Raúl Velasco fue contado por la propia costarricense hace ya algunos años atrás, sin embargo, recuerda esta anécdota con el titular de “Siempre en Domingo” debido a que su llamada de atención fue clave para la construcción de su imagen en su faceta como cantante, la cual, fue impulsada por el polémico presentador a finales de la década de 1980 gracias a su icónico programa.

Maribel Guardia se lanzó como cantante a finales de la década de 1980. Foto: Especial

Como bien se sabe, la carrera artística de Maribel Guardia inició dentro del modelaje y la actuación, donde rápidamente logró consolidarse como una de las máximas figuras, pero fue a finales de la década de 1980 cuando decidió lanzarse como cantante y si quería brillar en esta rama del espectáculo, como la gran mayoría de intérpretes, tenía que presentarse en “Siempre en Domingo” donde Raúl Velasco era en “manda más”.

Debido a su fama, Maribel Guardia no batalló tanto para obtener una oportunidad en “Siempre en Domingo”, sin embargo, el hecho de que ya fuera conocida no la salvó de las duras críticas de Raúl Velasco quien le ordenó que se quitara unos lentes de contacto de color verde que estaba usando pues consideraba que la hacían ver como un extraterrestre, pues así lo recordó la propia actriz de “Lagunilla mi barrio”.

Raúl Velasco impulsó la carrera de cientos de artistas. Foto: Especial

“Cuando algo no le gustaba te lo decía en la cara, entonces una vez yo fui a cantar en “Siempre en Domingo” y en aquella época se utilizaban unos pupilentes verdes horribles, entonces me vio, me saludo y al rato me mandó a decir ‘dile a Maribel que se quite esos pupilentes horribles que parece extraterrestre y tuve que quitarme los pupilentes”, recordó Maribel Guardia durante un aniversario luctuoso de Raúl Velasco.

Cabe mencionar que, pese a haber sido una víctima más de Raúl Velasco, Maribel Guardia recuerda con mucho cariño al titular de “Siempre en Domingo”, pues pese a ser sumamente polémico era una figura de suma importancia para el ambiente artístico, el cual, sin su existencia, no sería lo que es actualmente.

Maribel Guardia sigue deleitando a sus fans desde los escenarios. Foto: Especial

“Lo recuerdo con cariño y agradecimiento, una figura insustituible, que triste que ya no exista ‘Siempre en Domingo’ porque era una plataforma increíble para la música, para los nuevos talentos y para los talentos establecidos, el poder que llegó a tener Raúl Velasco no lo ha tenido nadie, porque todo el que quería estar en la música tenía que pasar por ‘Siempre en Domingo’”, declaró Maribel Guardia, quien señaló que Velasco Ramírez era un hombre “encantador y carismático” cuando se lo proponía.

