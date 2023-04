“Ya no soy papacito”, la felicidad de Christian Nodal al anunciar el embarazo de Cazzu

Tal como lo hizo Cazzu, Christian Nodal aprovechó un concierto para anunciar que muy pronto se convertirá en papá y aunque fue muy breve y sutil con sus palabras, el sonorense causó una gran emoción entre sus fans.

Fue la tarde del sábado 15 de abril cuando la trapera argentina de 29 años anunció su embarazo a través de un video difundido en sus redes sociales en el que se le pudo ver abriendo uno de sus conciertos con un extravagante vestido blanco y luego de unos segundos en los que jugó con las luces de su espectáculo decidió deprenderse de esta prenda para presumir su pancita de embarazada en todo su esplendor gracias a un ajustado body de encaje, por lo que la noticia de inmediato causó un gran impacto en redes sociales.

Cazzu fue la primera en dar la noticia de su próxima maternidad. Foto: Especial

Tras el anuncio de Cazzu, Christian Nodal únicamente se encargó de replicar dicho clip en sus historias de Instagram confirmando lo evidente, sin embargo, no emitió ningún mensaje al respecto, debido a que prefirió esperar a su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes donde, por primera vez, habló de su próxima paternidad, aunque, como se dijo antes, fue muy sutil y breve al respecto, no obstante, esto no significa que no se haya mostrado emocionado.

“Quería darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá, así que arriba” fueron las palabras que dijo Christian Nodal con una enorme sonrisa en su rostro durante el último concierto que ofreció en Aguascalientes y como era de esperarse sus palabras enloquecieron a su público, quienes entre gritos de emoción felicitaron al intérprete de éxitos como “Botella tras botella” y “No te contaron mal”.

Hasta ahora, la mediática pareja no ha ofrecido declaraciones más detalladas sobre su embarazo, por lo que se desconoce cuál será el género de su bebé, así como el tiempo que tiene de gestación, sin embargo, se ha especulado que tendría alrededor de cuatro y cinco meses, por lo que el o la primogénita de los cantantes podría nacer entre agosto y septiembre.

Cazzu ya no quiere más polémicas

Como bien se sabe, antes de iniciar una relación con Cazzu, Christian Nodal estuvo a punto de casarse con Belinda, por lo que este tema siempre causa interés entre los fans del cantante sonorense, debido a ello en más de una ocasión, la prensa también ha cuestionado a la argentina sobre lo que piensa al respecto, no obstante, en repetidas ocasiones la también compositora ha referido que respeta a Belinda y que no quiere entrar en polémicas que ya son cosa del pasado y hace apenas unas semanas estalló contra la prensa pues asegura que “siempre le preguntan lo mismo”, refiriéndose a Belinda.

La mediática pareja inicio su relación hace poco menos de un año. Foto: Especial

“Por qué siempre me preguntan lo mismo? Deberían ser más creativos”, respondió Cazzu, quien hasta ese entonces había preferido mantener en secreto su próxima maternidad, la cual, evidentemente pretende que se origine en un ambiente de tranquilidad y completamente alejada de los escándalos.

