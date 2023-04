Yanet García: ellas son las bellas hermanas de “La Reina de OnlyFans”

Yanet García es una de las celebridades más famosas de todo el internet en la actualidad y debido a ello existe un gran interés entre sus fans por saber todos y cada uno de los aspectos de su vida privada y profesional y uno de los rubros que más duda despierta es la de saber quiénes son las hermanas de “La Reina de OnlyFans”, de las cuales se sabe muy poco ya que casi no acostumbra a hablar de ellas en público.

Como se mencionó antes, Yanet García acostumbra a hablar muy poco de su vida personal, sin embargo, gracias a las pequeñas declaraciones que ha hecho al respecto se ha podido hacer una interpretación de cómo es que está formado su seno familiar, el cual, es encabezado por su madre, Anny Sanmiguel, quien fue la encargada de heredarle su belleza a todas sus hijas.

Hasta donde se sabe, Anny Sanmiguel y el padre de la modelo de OnlyFans se separaron cuando Yanet García y sus tres hermanas eran muy pequeñas y desde entonces ya no volvieron a saber nada de su progenitor, situación que realmente no les afecto mucho pues encontraron una figura paterna en la nueva pareja de su madre, de quien tampoco no se sabe mucho.

¿Quiénes son las hermanas de Yanet García?

Alondra García fue modelo hace algunos años, incluso, llegó a ganar distintos certámenes de belleza a nivel regional en Nuevo León que le dieron cierta visibilidad, sin embargo, luego de convertirse en madre de las pequeñas Alessandra y Sophia decidió abocarse de lleno su cuidado por lo que ha preferido desarrollarse alejada de los reflectores, no obstante, Yanet García ha presumido que tiene una extraordinaria relación con sus sobrinas.

Las hermanas García llevan una extraordinaria relación. Foto: Especial

Prisma García es otra de las hermanas de Yanet García y el parecido entre ambas es extraordinario, además también comparten el gusto por la moda y el modelaje, no obstante, la hermana de “la chica del clima” ha optado por tener un perfil más bajo, aunque goza de cierta popularidad en redes sociales pues es ahí donde se encarga de promocionar sus negocios y parte de su excéntrico estilo de vida.

Jennifer García es la hermana menor de “La Chica del Clima” y a su vez la más conocida en el mundo de las redes sociales pues desde hace un par de años ya está siguiendo los pasos de la también health coach en el mundo del modelaje pues también le ha sacado provecho a su arrolladora belleza y por ahora se desconoce si tiene intenciones de incursionar en la televisión, no obstante, si decidiera hacerlo seguro tendría un gran éxito pues ha demostrado tener todo lo necesario para brillar en la pantalla chica.

