Raúl Velasco: 3 artistas que el polémico conductor humilló con comentarios "gordofóbicos"

Durante los últimos días, el tema de la gordofobia en la televisión se ha convertido en tema de conversación debido a los fuertes comentaros de Pati Chapoy en contra de Yuridia, no obstante, este no es la primera vez que ocurre un caso de este tipo en la pantalla chica nacional pues Raúl Velasco protagonizó múltiples escándalos precisamente por este tema y por ello en esta ocasión recordaremos a 3 artistas que fueron humillados por el titular de "Siempre en Domingo" debido a su sobre peso.

Isabel Lascurain

La querida y talentosa integrante de “Pandora” fue una de las artistas más exigidas por Raúl Velasco en cuanto al tema de la apariencia física pues en más de una ocasión el conductor de “Siempre en Domingo” le pidió a la cantante que bajara de peso, sin embargo, las formas no fueron las correctas pues según ha relatado la intérprete llegó a amenazarla con no dejar que se presentara en “Siempre en Domingo” sino bajaba tantos kilos en determinado tiempo, además, también contó que en una de las giras del famoso programa la humilló frente a todo el elenco diciéndole que si no dejaba de comer ya no le permitiría subir al avión.

Pese a todos estos desafortunados comentarios, Isabel Lascurain señaló que no le guarda rencor a Raúl Velasco, pero reconoció que en su momento los comentarios del presentador sí llegaron a afectarle.

"Pandora" fue una de las agrupaciones favoritas de Raúl Velasco. Foto: Especial

Chico Che

Francisco José Hernández Mandujano, quien era mejor conocido como “Chico Che”, tuvo una relación un tanto ríspida con Raúl Velasco pues el conductor no veía con muy buenos ojos la apariencia física del tabasqueño, no obstante, aceptó presentarlo en su programa debido a que el intérprete de “¿Dónde te agarró el temblor?” era uno de los artistas más exitosos del momento, no obstante, durante su clásica entrevista el conductor aprovechó para tratar de exhibir al músico.

En su primera presentación en “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco le preguntó al cantante tabasqueño sobre el motivo por el que nunca se quitaba su overol y el cantante respondió que dicha prenda era parte de su identidad sobre el escenario desde que inició en la música, no obstante, el conductor intentó bromear diciendo que llegó a pensar que era para disimular el tamaño de su panza, no obstante, el asunto no pasó a mayores y solo quedó como una desafortunada anécdota.

Chico Che se presentó en distintas ocasiones en "Siempre en Domingo". Foto: Especial

Tatiana

“La Reina de los niños” inició su carrera como solista a finales de la década de 1980 y como todos los artistas de la época, si quería triunfar tenía que presentarse en “Siempre en Domingo” para llenarle el ojo a Raúl Velasco, quien en ese entonces figuraba como uno de los hombres más importantes de la industria del entretenimiento y si bien sus interpretaciones le parecieron muy buenas, la apariencia física de la también actriz no lo fue pues le parecía que necesitaba algunos ajustes pues luego de una presentación le envió una tarjeta con la información de un nutriólogo para que la ayudara a bajar de peso, lo cual, hizo llorar a Tatiana, quien ha contado esta desafortunada anécdota en más de una ocasión.

“Una vez saliendo de “Siempre en Domingo”, cuando presenté mi disco “Baila conmigo” y yo traía unos leggins blancos con claves de sol, me manda con su asistente una tarjeta y la leo y era información de un dietista, era un doctor que bajaba de peso a las artistas y yo ¡ay, me dijo goda! Y sí estaba, pero sí lloré”, recordó Tatiana, quien también reconoció que Raúl Velasco fue muy importante en su carrera para que pudiera alcanzar el éxito.

Tatiana confesó que lloró debido a que Raúl Velasco la consideraba "gorda". Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Celia Lora roba suspiros con entallado body rosa Barbie

Aleida Núñez enciende la red con entallado vestido plata de escote profundo

Tania Rincón alburea a Raúl "Negro" Araiza en el programa Hoy en vivo, así fue el momento