El hijo de Pepe Aguilar se sincera y lanza lindo mensaje y foto de su primera hija

En su cuenta oficial en Instagram, Emiliano el hijo mayor de Pepe Aguilar subió una fotografía a su espacio público y lejos de ser algo relacionado con su profesión como cantante, el joven hizo participes a sus seguidores de la plataforma sobre todo el amor que le tiene a su pequeña bebé.

Fue en 2022 cuando Emiliano Aguilar se convirtió en padre junto a su pareja “Violeta” y aunque en Internet hay varias imágenes en donde destapan la identidad de la niña, el famoso no ha dado a conocer el rostro del bebé de la que tampoco se conoce el nombre o algún otro detalle, pues han buscado ser muy herméticos con dicha información.

“Con mi hija que en defectos no se fija y la voy a ayudar en esta vida que está canija” - E.A”, son las palabras con las que acompañó la fotografía.

En los comentarios varios fanáticos de la celebridad aprovecharon para felicitarlo por el Día del Padre, mientras que su prima Majo Aguilar fue la única integrante de la familia que se sumó a la celebración y también puntualizó en que espera conocer a la bebé: “Emi! Muero por conocerla. ¡Mientras tanto feliz Día del padre!”, escribió la ranchera galáctica.

Otra de las que no se quedó con ganas de enviar su opinión al respecto fue Carmen Treviño, madre de Emiliano y quien fue la primera esposa del intérprete de “Por mujeres como tú”, y “Prometiste”: “AMOR!!! ¡Que Bella foto! ¡¡¡¡Te ADORO… Feliz Día del Padre Primerizo!!!!”, dijo la expareja de Pepe Aguilar.

El hijo de Pepe Aguilar también ha dado a conocer que será este año cuando incursione en la música, pero lejos de reunirse con su famoso padre o con sus talentosos hermanos Leonardo y Ángela Aguilar, Leonardo tiene planeado algo diferente para su futuro, lo primero que puntualizó es que no realizará música regional.

Leonardo está enfocado en ritmos urbanos como rap y hip-hop, a través de su cuenta oficial en Instagram ha dado a conocer que prepara todo para su debut musical y también ofrece algunos adelantos de cómo sonarán las piezas. Una de las cosas que llaman la atención de los espectadores es que el joven declaró que su padre no está involucrado en lo que hace y que por el contrario es su padrastro quien lo apoya.

“Él (Pepe Aguilar) no sabe nada de lo que estoy rapeando y de lo que estoy haciendo, la persona que me está ayudando es mi padrastro, Adrián Arce, me ha echado un apoyo increíble”, es lo que aseguró el cantante en una entrevista para el programa “El Gordo y la Flaca”.