VIDEO: Laura Bozzo confiesa que vive en depresión y así lucha para superarla

Laura Bozzo es una de esas personalidades de la farándula latinoamericana que ha estado en la cima y ha caído también de ella. Como una comunicadora que alcanzó el éxito con sus programas y donde llegó a presentar casos falsos, Laura ha sido un ícono para millones de personas que la veían todas las tardes con sus bizarras historias y particular forma de interrogar a sus entrevistados, algo distinto a lo que ahora hace en su nueva labor como DJ.

Pero, como todo lo que sube tiene que bajar, Bozzo también la ha pasado mal y, por lo tanto, no ha estado exenta de padecer depresión, algo que ella revela con naturalidad ya que se ha esforzado por no dejarse caer totalmente. Por el contrario, Laura Bozzo es una luchadora incansable que está lista para el siguiente round de la vida.

Laura Bozzo en su faceta como DJ. Foto: Especial

Laura Bozzo acepta padecer depresión

Con 71 años de edad y próxima a cumplir 72, Laura Bozzo busca mantenerse con actividad laboral, sea como presentadora o como DJ. Esto relató la misma Laura y aceptó que de no tener empleo, cae en depresión.

"Sí, soy una persona que pasa por momentos difíciles pero me levanto rápido. No voy a los doctores, pero saben que soy fuerte, salgo adelante y tengo a Dios en mi corazón. Estoy tranquila, sí pasé por momentos muy duros pero Dios sabe que cuando se cierra un puerta, se abren muchas más", indicó.

Para rematar esto, Laura indicó que por fortuna mucha gente le ha brindado cariño.

"Lo bueno es hablarlo y compartirlo con la gente, nunca imaginé el cariño de tanta gente, que me fuera a Colombia y fue wow. Por acá traigo mi secreto, siempre lo llevo Cristo en mi corazón".

No necesita pareja, pero sí trabajar

Con sinceridad y humildad, Laura aceptó que creer en su fe le saca adelante y es su mejor compañía. Por lo tanto, dejó claro que no se ve con un sugar baby o algo similar.

"No necesito un sugar baby, prefiero un perro, yo no necesito compañía lo único que sí necesito es trabajar, se los digo con toda sinceridad yo soy adicta al trabajo", definió.

Para sumar a lo anterior, precisó que: "A mí no me den vacaciones, no me den ociosidad, no me ven tirada tomando sol. Mi cerebro tiene demasiada energía, yo pensé que con la edad me iba a calmar pero no, fue peor".

Laura Bozzo se presentará como DJ en Torreón, Coahuila, y adelantó que ya está en revisión de guiones para la serie sobre su vida donde se grabarán dos temporadas.

MAAZ