Laura Bozzo reconoce haber presentado casos falsos en su show de TV

Laura Bozzo es una de esas figuras de la TV latinoamericana que se ha sabido reinventar, a tal grado, que ha permanecido con una vigencia a prueba de todo. Es así que "Laura en América" sigue siendo uno de esos programas recordados por las historias que presentaba y la particular manera que tenía ella en pantalla para abordar a sus invitados. Actualmente, vive una faceta como DJ que la tiene muy emocionada.

Con historias tan extrañas como memorables, Laura siempre supo que era precisamente esto, los personajes reales y sus historias, lo que conformaba su éxito. Pues esto puede ser que haya cambiado un poco recientemente y ella misma lo ha admitido, puesto que en una entrevista reveló sin dudar que los casos que mostraba en televisión no siempre han sido fidedignos, es decir, que en algunos casos no fueron reales.

Acorde a lo comentado por Mezcalent, la conductora reconoció que con su actual programa Que pase Laura (Imagen TV) no ha podido reproducir el éxito logrado en shows anteriores como Laura en América o Laura, esto debido a que cuenta con poca gente en su staff de trabajo.

"En este programa no puedo decir que todo es real porque no lo es. Cuando estaba en Telemundo tenía 20 investigadores y en Televisa 25, pero en Imagen tengo cuatro y la verdad hacer algo fiel con tan poca gente es prácticamente imposible", confesó Bozzo.

Por lo tanto, admitió que han debido falsear a las personas y sus casos contratando actores para que simulen problemas personales o familiares.

Con esta situación como una realidad que Laura promete solucionar, es que la conductora indicó que ella y su equipo han tomado medidas para que la segunda temporada de su programa ya tenga solamente casos reales y no "fake".

Ante esto, la misma Laura admite que busca mantenerse y reinventarse. Por eso mismo es que participó en el reality La Casa de los Famosos y ha incursionado como DJ.

"Para mí no existen límites ni edad, solo la voluntad de Dios y quiero enviar un mensaje: no se crean los complejos de una sociedad podrida, siempre me senté en las normas que nos limitan. Soy yo, nunca se sientan menos y si son diferentes como yo, denle gracias a Dios", publicó en redes sociales.