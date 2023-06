Gomita se une a las famosas que se quitan los implantes de pecho: "Gracias nenas"

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, anunció por medio de sus redes sociales que se quitó los implantes de pecho, algo que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores debido a que la influencer se había caracterizado por tener una silueta curvilínea. La joven hizo un video para explicar a sus admiradores qué fue lo que la llevó a tomar esta decisión de deshacerse de este procedimiento estético, con el que ya llevaba varios años.

Hace unos días, la ex payasita de "Sabadazo" compartió un video en su cuenta de YouTube, en el que anunció que se sometería a otro procedimiento estético. Debido a que el título decía "ME OPERO LAS BUBIS Y ESTO PASÓ", muchos internautas asumieron que se podría más volumen en esa área, no obstante, posteriormente anunció que se removería los implantes de seno debido a que había tenido algunos problemas salud y estéticos.

¿Por qué Gomita se quitó los implantes de seno?

En el videoblog, la influencer explicó que después de hacerse un bypass, perdió mucho peso, lo que causó que su piel se transformara. Araceli indicó que los implantes de seno tenían una flacidez excesiva de piel, pero eso no era lo único, también tenía pérdida en su memoria, un síntoma que reportan algunas mujeres que se hicieron este procedimiento estético y que ha causado que varias celebridades se los retiren.

“Yo me hice una cirugía que es un bypass y baje muchísimo de peso, no les puedo mostrar las te*as como las tengo, que ustedes me las vean muy bonitas porque me las truqueó, es diferente. Pero tengo una gran separación de mi busto, hay mucha pielecita abajo, sólo yo sé porqué me someto a una cirugía”, destacó la conductora de televisión durante su video en el que mostró cómo fue su operación para retirarse los implantes mamarios.

Gomita se despide de sus implantes de seno IG@gomitaoficial123

En tanto, en su cuenta de Instagram, Gomita presumió a su estilo que se había retirado estos objetos de su cuerpo. En su cuenta de la plataforma de Meta compartió con sus 3.7 millones de seguidores una imagen en la que se hizo una especia de "trofeo" por tomar esta difícil decisión. Con el sentido del humor que la caracteriza, la creadora de contenido de 28 años se despidió de sus "nenas" para darle la bienvenida a un cuerpo nuevo y saludable.

"GRACIAS POR TODO NENAS. No pensé que fuera tan valiente de quitármelos y recortar piel, ahora tengo un busto más pequeño pero estaré más cómoda", escribió en la fotografía Gomita, quien también compartió un Reel en el que se muestra cargando los implantes. "Cuando te despides de tus bubis y es la mejor despedida porque estrenas otras", colocó en un subtítulo la influencer que ahora tiene una nueva figura y que se siente orgullosa de ella.

Gomita asegura que estará más cómoda IG @gomitaoficial123

