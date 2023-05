"Gomita": ¿qué es la fertilización in vitro?, procedimiento con el cual la conductora busca quedar embarazada

Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita", es una de las celebridades de televisión y redes sociales más polémicas de la actualidad, sin embargo, ahora se volvió tendencia luego de que confesó que tiene muchas ganas de ser mamá y que lleva varios meses en el intento por medio de un procedimiento de inseminación in vitro, pero desafortunadamente no ha tenido éxito.

Tenía programada una operación pero la postergó porque pensó que podría estar embarazada. Foto: Captura / SoyAraceli / YouTube.

La ex integrante del programa ‘Sabadazo’ comparte cosas en su Instagram, ya sea de su vida privada o algunos Reel de humor, pero constantemente causa controversia, por sus operaciones estéticas, ya que muchos consideran que creen que se ha excedido. Ella ha sabido lidiar con el hate y en esta ocasión recibió muchos comentarios de apoyo pro la difícil situación por la que atraviesa.

¿Qué es la fertilización in vitro?

La también modelo mencionó que llevaba tres meses sin que tuviera su periodo menstrual, por lo que pensó que podría estar embarazada, pero desafortunadamente no fue así. Ella ha mencionado que quiere ser madre soltera, situación por la cual también ha sido criticada.

Ella sabe que quiere tener a su primer hijo o hija vía in vitro. Foto: @gomitaoficial123 / Instagram.

De acuerdo con la clínica Mayo, la fertilización in vitro es una serie de procedimientos complejos que se utilizan para mejorar la fertilidad o para prevenir problemas genéticos, y para ayudar en la concepción de un niño. Es la forma más eficaz de tecnología de reproducción asistida. Para realizar el procedimiento, se pueden utilizar los óvulos y espermatozoides propios de la pareja o bien, es posible que la fertilización in vitro incluya los óvulos, el esperma o los embriones de un donante conocido o anónimo.

Se había sometido a un tratamiento. Foto: @gomitaoficial123 / Instagram.

“Durante la fertilización in vitro, se obtienen óvulos maduros de los ovarios (extracción) y se los fecunda con esperma en un laboratorio. Después, el óvulo o los óvulos fecundados (embrión o embriones) se implantan en un útero. Un ciclo completo de fertilización in vitro lleva alrededor de tres semanas. A veces, estos pasos se dividen en diferentes partes y el proceso puede tomar más tiempo”, se precisa en el sitio de la clínica.

No le ha ido bien en el amor

También comentó que siempre ha sabido que quiere tener un hijo por su propia cuenta, por lo que al enterarse que no esperaba ningún bebé fue muy doloroso, “creo que tengo la posibilidad económica como para mantener un bebé. Me encantaría compartirlo con alguien... pero la verdad no me ha ido bien con mis parejas”, mencionó. “Estaba ilusionada... Mis hermanos me han dicho: 'nos gustaría que tu última operación fuera una cesárea'. A mí también... Pero bueno, todavía no me toca”, concluyó en un video.

