Implantes de senos causaron graves daños a la salud de piloto de NASCAR

La corredora de NASCAR Danica Patrick abrió su corazón y reveló que decidió retirarse los implantes de senos luego de que le provocaron pérdida de cabello, toxicidad por metales, aumento de peso, un cambio en sus hormonas y problemas intestinales, además consideró que estas consecuencias pocas veces se exponen.

En 2014 se realizó la operación estética porque dijo que quería tener un "cuerpo ideal", pero después de pasar años sintiéndose mal y sin saber por qué, descubrió que estaba sufriendo de lo que se catalogó una afección llamada enfermedad de implante mamario. En abril de este año, Patrick, que es una de las conductoras más exitosas de la historia de las carreras de coches, reveló que había tomado la decisión de someterse a una cirugía de explante.

Es una de las mejores corredoras de la historia de EU. Foto: Especial.

Los implantes resultaron ser un calvario para ella

Sus padecimientos comenzaron en 2018 e inicialmente los canceló como signos de que estaba "envejeciendo", pero sus síntomas pronto se volvieron más graves, para 2021 había perdido su ciclo menstrual y tras investigar se dio cuenta de que sus implantes podrían ser los culpables.

"Mi cabello no estaba tan sano. Había ganado unas cuantas libras y no sabía por qué. Nada de eso tenía sentido para mí. No había una razón lógica, y soy una persona bastante lógica”, mencionó. Al poco tiempo determinó que debía quitarselos y no demoró. "Después de escuchar mi historia, algunas personas pueden sospechar que podrían estar lidiando con lo mismo y así no sentirse tan solas", dijo la corredora, quien se retiró profesionalmente en 2017.

Ahora se siente mucho mejor. Foto: Especial.

Ahora reconoce que nada de esto fue fácil, pues pensó en ocultar todo por la presión social, "Yo estaba como: ‘si comparto esto, voy a tener que decirle a la gente todas las cosas que he estado esperando que no notaron sobre mí, ya sea mi pérdida de cabello, aumento de peso o niveles de energía’”, comentó.

Según BreastCancer.org, la enfermedad de los implantes mamarios es un término que algunas mujeres y médicos utilizan para referirse a una amplia gama de síntomas que pueden desarrollarse después de someterse a reconstrucción o aumento cosmético con implantes mamarios. Los síntomas incluyen dolor articular y muscular, fatiga crónica, problemas de memoria y concentración, problemas respiratorios, trastornos del sueño, erupciones y problemas de la piel, ansiedad, depresión, dolores de cabeza y pérdida de cabello.

Los problemas surgieron aun cuando los implantes eran pequeños. Foto: Especial.

Sin embargo, ninguna autoridad, al menos en Estados Unidos, reconocen una sola afección llamada enfermedad de los implantes mamarios y muchos cirujanos aseguran que es un procedimiento que no produce efectos negativos.

SIGUE LEYENDO...

Realizan con éxito primer trasplante de hígado conservado durante tres días

La misteriosa muerte de la ex princesa de Qatar y el emotivo mensaje para sus hijas que parece una despedida