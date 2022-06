La misteriosa muerte de la ex princesa de Qatar y el emotivo mensaje para sus hijas que parece una despedida

La tarde del domingo fue encontrado sin vida el cuerpo de Kasia Gallanio de 46 años, quien hace unos años fuera princesa de Qatar tras casarse con Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, tío del actual emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani. Según Le Parisien, la mujer estaba lidiando con una fuerte depresión y tenía problemas de alcoholismo.

De acuerdo con medios internacionales, la mujer estaba muerta al interior de su lujosa residencia en Marbella, España, donde vivía desde 2009 cuando se divorció del padre de sus hijas Malak, Yasmeen y Reem, con quien sostuvo una férrea pelea por la custodia de las tres durante una década y la cual finalmente perdió hace tres años.

La trágica noticia de su muerte se difundió hasta el martes, luego de que una de sus hijas reportara a las autoridades que tenía varios días sin saber de su mamá, reportó El Mundo de España. Entonces la Policía Nacional irrumpió en la lujosa residencia y fue cuando la hallaron sin vida.

A ciencia cierta no se sabe cuándo murió la hermosa mujer, quien no era de Qatar, sino estadounidense descendiente de una familia polaca. Las autoridades de Marbella no han dado a conocer tampoco cuáles fueron las causas de su fallecimiento ya que aún no se le realiza la autopsia al cuerpo, pero según medios, todo parece indicar que sería a causa de una sobredosis.

Kasia de Qatar en París. Foto: IG kashounia

Murió tras una vida de lujos y excesos

Ésta no sería la primera vez que a la ex princesa de Qatar sería relacionada con el consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas, ya que esa acusación fue uno de los principales argumentos a los que recurrió Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani para pelear la custodia de sus tres hijas, a quienes procrearon entre 2004 y 2009, tiempo que duró su matrimonio.

Pero tampoco el ex esposo de Kasia Al-Thani estuvo libre de señalamientos durante el proceso de divorcio y la lucha por quedarse con las niñas. La ex princesa qatarí lo había acusado de abusar sexualmente de su hija mayor, pero quien fuera ex ministro del Petróleo y Finanzas de Qatar en la década de los 90 siempre lo negó.

"Mi hija dijo en la corte que su padre la tocó de manera inapropiada. Ella no lo había compartido conmigo, lo compartió en la corte, así que solo me sentí culpable por no estar allí y protegerla (...) Le creo a mi hija. Es una historia horrible, algo que me golpeó muy fuerte", dijo apenas hace un mes Kasia durante una entrevista con Womens World Show, el programa de entrevistas de la presentadora Clara Chizoba.

Tras una década de pelear, finalmente el millonario de Qatar fue quien se quedó la custodia de Malak, Yasmeen y Reem, quienes vivían con él en su residencia de París, la capital de Francia, donde se encuentra exiliado desde hace 30 años debido a un golpe de Estado en su país de origen. A su ex esposa la conoció allá por los 90, y se casaron en 2004.

Tras el divorcio, Kasia se fue de Francia y se instaló en Marbella, España, donde tenía una lujosa casa. Se movía entre las altas esferas de la sociedad española (e internacional) y era frecuente verla en ostentosas reuniones a las que asistían personalidades como el modelo francés Baptiste Giabiconi, el multimillonaro marroquí Ahmed Ashmawi, y hasta de Francisco de Borbón.

El emotivo mensaje para sus hijas antes de morir

Cuando se concretó el divorcio entre Kasia y Abdelaziz bin Khalifa, las tres hijas de la pareja se fueron a vivir con su padre. Las gemelas Malak y Yasmeen eran quienes tenían mayor contacto con su mamá y quienes se han independizado del millonario a pesar de que aún son adolescentes, mientras que su hermana menor sigue bajo las órdenes del qatarí, quien goza de inmunidad diplomática en el país galo.

Las mellizas tenían una buena relación con Kasia y una de ellas fue quien dio aviso a las autoridades de la ausencia de la mujer de 46 años. De hecho, la ex princesa de Qatar no perdía oportunidad para expresar lo mucho que extrañaba a Reem, pues era la niña con la que menos había convivido y cada que podía dedicaba emotivos mensajes a sus tres retoños, cuya integridad era uno de sus mayores pendientes, pues creía que no estaban seguras viviendo con su papá.

Hace apenas dos meses, Kasia había publicado un conmovedor mensaje dirigido para sus tres hijas, aunque en la fotografía que lo acompañó sólo aparecía con las gemelas Malak y Yasmeen. Ahora se cree que quizás la mujer presentía algo, y no debía perder la oportunidad de inspirarlas a ser las majores.

"Mis queridas: Nunca olviden que las quiero mucho. La vida está llena de momentos difíciles y (otros) buenos. Si en ciertos momentos se sienten abrumadas, no olviden quiénes son... Enderecen su corona y sean valientes. Aprendan de todo lo que puedan y sean mujeres increíbles, inspiradoras, poderosas y compasivas, yo sé que pueden serlo. Las ama, mami", se lee en la publicación.

La última foto de Kasia (izquierda) con las gemelas Malak (derecha) y Yasmeen (centro). Foto: IG kashounia

SIGUE LEYENDO:

Fue diagnosticado con 10 personalidades: viven en él una mujer con anorexia, un niño y hasta una protectora sexual