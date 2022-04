Gomita recibe duras críticas por resultados del bypass en bikini; ella empodera sus cicatrices

La influencer y creadora de contenido, Araceli Ordaz, conocida como "Gomita", recibió duras críticas en redes sociales por su más reciente publicación en su cuenta de Instagram en la que dejó ver los resultados del bypass en un atrevido bikini, cirugía que se realizó hace unos meses para bajar de peso y le dejó algunas cicatrices.

La ex conductora del programa "Sabadazo", de 27 años, compartió a principios de abril una serie de imágenes en sus redes sociales en las que mostró los cambios físicos en su cuerpo tras someterse a una cirugía de bypass gástrico o cirugía de derivación gástrica.

Gomita recibe duras críticas por sus cicatrices

En los últimos días "Gomita" estuvo visitando las playas de Venezuela, desde donde compartió imágenes con coquetos atuendos, sin embargo, fueron sus últimas fotografías compartidas en Instagram las que hicieron que recibiera duras críticas por parte de sus seguidores.

La influencer se lució con atrevido look. Foto: IG @gomitaoficial123

"SEMANA!, por que SANTA NO SOY #Venezuela", escribió la ex payasita y hermana de los comediantes "Lapizito y Lapizín" con quienes comparte escenario, para acompañar la publicación que pronto recibió miles de comentarios, sin embargo, no todos fueron positivos.

"Toda tasajeada", "Porque le han quedado esas marcas??", "Ve con un buen cirujano plástico", y "Ya pareces mapa de tanta cicatriz de operaciones", fueron sólo algunos de los comentarios negativos que los seguidores de la influencer dejaron en su publicación en referencia a las marcas que se pueden ver en su abdomen y debajo de su busto.

Empodera su figura en atrevido bikini

Pero sin importar el qué dirán, "Gomita" es una de las famosas que no tiene miedo a mostrar sus cirugías estéticas y que empodera su figura y cicatrices, como lo demostró con las fotografías que compartió en las que se le ve luciendo una esbelta figura en un coqueto bikini que combina un top de tono verde con una panty de colores.

"La pase muy bien, pero la pase mejor cuando me puse el traje de baño y me vi al espejo. El bypass adaptado sin duda alguna fue la mejor decisión que tomé", fueron las palabras que la influencer y youtuber dejó ver en sus historias de Instagram, demostrando que se siente segura y muy feliz con los resultados de su cirugía.

"Gomita" presume cuerpazo. Foto: IG @gomitaoficial123

SIGUE LEYENDO:

Gomita intenta hacer el “Anitta Challenge” y termina haciendo el ridículo: VIDEO

Gomita opaca a Andrea Legarreta; presume belleza desde los foros del programa Hoy