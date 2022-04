Gomita intenta hacer el “Anitta Challenge” y termina haciendo el ridículo: VIDEO

Aracely Ordaz Campos, quien es mejor conocida como “Gomita”, se convirtió en blanco de burlas debido a que intentó sumarse a la tendencia del “Challenge de Anitta”, el cual consiste en imitar los atrevidos pasos de baile de la reggaetonera brasileña, sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y terminó haciendo el ridículo.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la influencer nacida en el municipio de Nezahualcóyotl ha estado compartiendo todos los pormenores de sus vacaciones por la costa venezolana donde ha impactado con sus diminutos y atrevidos bikinis y fue precisamente una de estas paradisiacas playas donde intentó realizar el “Challenge de Anitta”.

La influencer que saltó a la fama por “Sabadazo”, intentó imitar los pasos que la cantante brasileña realiza en el video clip de “Envolver” justo a la orilla del mar y cuando todo parecía que sería un éxito desistió en su intento debido a que aseguró que la arena de la playa le molestaba o al menos eso aseguró en su historia de Instagram por lo que fracasó en su intento.

Pese a que la hermana del payaso “Lapizito” aseguró que fracasó por la incomodidad de la arena, en el video claramente se escuchó que dijo “no puedo, no puedo agacharme, me temblaban las manos” y fue a partir de ello que comenzaron las críticas pues sus detractores no tardaron en aparecer para recomendarle hacer más ejercicio pues “no puede mantener su figura solo de operaciones”.

Por otra parte, algunos de sus haters también criticaron sus movimientos y otros más se lanzaron en contra de su apariencia física, no obstante, la influencer no hizo caso a ninguno de estos comentarios y siguió disfrutando de sus vacaciones, además, horas más tarde sorprendió debido a que en su cuenta de TikTok publicó un video donde se pudo ver que finalmente sí pudo realizar exitosamente el “Challenge de Anitta” dejando sin palabras a los que la criticaron.

Gomita abandona denuncia contra su papá

Hace algunos meses, Gomita denunció ante las autoridades a su padre, Alfredo Ordaz, a quien acusó de haberla golpeado, al igual que a su madre, Elizabeth Campos y desde entonces la ex payasita ha estado envuelta en un pleito legal para que su padre se castigado conforme a la ley, sin embargo, en una reciente entrevista para el programa Hoy, comentó que el proceso ha sido muy tardado y que parece que las autoridades no están dispuestas a garantizarle justicia, por lo que aseguró que prefirió dejar de lado el proceso legal contra su progenitor, no obstante, dijo que esto no significa que lo perdone pues quiere que “cada uno siga con su camino de forma independiente.

“La demanda está interpuesta, llevo varias audiencias, pero no hay resolución, no hay justicia (…) no se hace justicia con él y solamente me dicen que va a ser una reparación de daños, pero la reparación que te hacen acá adentro tarda mucho para sanar, entonces yo prefiero que las cosas queden así, que me deje seguir mi vida y él la suya”, sentenció Aracely Ordaz Campos.

