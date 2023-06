Wendy Guevara tuvo un cuadro de insomnio durante la última noche que pasó en “La Casa de los Famosos México” y debido a que la integrante de “Las Perdidas” no podía conciliar el sueño se le ocurrió que era buena idea molestar a sus compañeros de la habitación “infierno” y aunque algunos sí la soportaron a otros no les pareció gracioso que no los dejara dormir tal como ocurrió con Emilio Osorio, quien estalló ante la actitud de la influencer, no obstante, a los seguidores del programa sí les pareció graciosa esta situación y hasta hicieron viral el video en redes sociales.

Como bien se sabe los integrantes de “La Casa de los Famosos México” fueron divididos en dos habitaciones: “Cielo” e “Infierno” y es en esta segunda donde se encuentra instalada Wendy Guevara, quien tiene como compañeros a Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Nicola Porcella, Emilio Osorio y a la bella Sofía Rivera Torres, quien se encargó de poner tensas las cosas en el grupo tras haber cometido una traición pues le contó a Ferka la estrategia que tenían sus compañeros para ayudarse a llegar a la final y competir por los cuatro millones de pesos.

Wendy Guevara ya es una de las favoritas del público para ganar en "La Casa de los Famosos". Foto: IG. soywendyguevaraoficial

Ante esta situación adversa en el “Team Infierno”, Wendy Guevara decidió tomar protagonismo y gracias a su carisma natural consiguió que tensión disminuyera entre sus compañeros, no obstante, en algunos momentos su actitud la ha metido en algunos problemas, prueba de ello es que, como se dijo antes, en la última noche en el famoso reality la también empresaria experimentó un cuadro de insomnio en plena madrugada por lo que le pareció gracioso molestar a sus compañeros y fue Emilio Osorio quien no pudo contenerse y estalló contra la integrante de “Las Perdidas”.

Wendy Guevara ha protagonizado varias polémicas en lo que va del reality. Foto: IG. soywendyguevaraoficial

Emilio Osorio estalla contra Wendy Guevara

Como se mencionó antes, Wendy Guevara tuvo un intenso cuadro de insomnio durante la última noche en “La Casa de los Famosos México” por lo que para gastar energías se puso a cuestionar a sus compañeros sobre diferentes temas y primero le preguntó a Poncho de Nigris si había asistido al funeral de “La Tigresa”, pero el regiomontano seguía dormido, pero a quien despertó fue a Emilio Osorio quien pensó que estaban hablando de “La Tigresa del Oriente” y no a Irma Serrano, por lo que lo corrigió Sergio Mayer, quien fue el siguiente en ser cuestionado por la influencer.

El episodio de insomnio de Wendy Guevara causó furor en redes sociales. Foto: IG. soywendyguevaraoficial

Al exlíder de Garibaldi lo cuestionó sobre su cuñado, Jaime Camil y le preguntó si realmente era tan “especial” como se decía, por lo que Mayer lo negó asegurando que es un tipazo y hasta le ofreció a Wendy la posibilidad de que se lo presentara, pero la influencer le dijo que ese encuentro tendría que darse en tierras mexicanas porque todavía no tenía visa por lo que comenzó a reír de forma escandalosa y despertó a sus compañeros.

Cuando parecía que finalmente guardaría silencio, Wendy Guevara le habló a Emilio Osorio, pero no obtuvo una respuesta amable del joven actor quien contestó con un ““¡Oh que la chin…! ¿qué, mande?”, no obstante, esto no le importó a la integrante de “Las Perdidas” y le pidió que le dijera a su papá que la incluyera en una de sus novelas o de lo contrario lo nominaría para que lo expulsaran de "La Casa de los Famosos México".

Ante las amenazas de Wendy, Emilio le pidió a su papá que cumpla la petición de Wendy con la única intención de que lo dejara dormir y finalmente la influencer lo dejó de molestar, pero se siguió con Nicola Porcella, quien sutilmente le dijo a la influencer que ya estaba dormido para que no lo molestara más y fue así como acabó este divertido cuadro de insomnio de la integrante de “Las Perdidas”.