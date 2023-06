Apio Quijano le da consejo a Wendy Guevara respecto a su enamoramiento con Nicola en La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara se ha posicionado como la favorita de "La Casa de los Famosos México", algo de lo que están conscientes varios de los participantes del reality, entre ellos Poncho de Nigris, quien ha dicho en más de una ocasión que ella tiene al público ganado, por lo cual es común que sus compañeros aprovechen el tiempo para estar con ella y que los fans de la influencer comiencen a notarlos.

Esto le ha servido a personalidades como Sergio Mayer y Emilio Osorio, quienes parecen tener una conexión auténtica con Wendy Guevara, ya que, además de apoyarla cuando ha hablado acerca de su dura infancia, suelen juguetear y platicar con ella, dejando en claro que sus personalidades son afines. Sin embargo, hay un participante que podría quererse aprovechar de la situación y ese es Nicola Porcella, quien algunos usuarios aseguran que le da "alas" a la creadora de contenido con el único objetivo de hacerse viral.

En atención a lo anterior, Apio Quijano decidió tomar cartas en el asunto, encarando así a Wendy Guevara, a quien le pidió que tuviera cuidado con el exfutbolista, ya que podría terminar hiriendo sus sentimientos pues, desde su perspectiva, sólo quiere aprovecharse de su fama sin tomar en cuenta sus sentimientos,

"O sea mi único consejo para ti es: cuídate de Nicola y que no se esté agarrando de ti (...) porque dije 'no me gustaría que te hicieran una mamad*' ¿ya sabes? Tú como ya nos has dicho que te enamoras y que sientes, entonces cuidado", le expresó Apio Quijano a Wendy Guevara.