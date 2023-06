Ana Brenda Contreras llegará por segunda vez al altar: así anunció su compromiso

Luego de protagonizar una larga y estable relación con el empresario Zacarias Melhem, Ana Brenda Contreras dio a conocer esta tarde que estaba comprometida con su pareja, quien le pidió que fuera su esposa con una lujosa sortija que ya se observa en la mano de la querida actriz mexicana.

Una romántica postal en blanco y negro fue la encargada de hacer correr la noticia en redes sociales, donde los seguidores de Ana Brenda se alegraron de que nuevamente se diera la oportunidad de casarse, ya que en 2013 se hizo esposa de Alejandro Amaya, enlace nupcial que únicamente duró dos años, sin que esto la hiciera perder la ilusión de formar una familia a lado de su príncipe azul, el cual llegó a su vida años más tarde y que próximamente se convertirá en su marido.

Tras enfundarse en diversos vestidos de novia por su trabajo, Ana Brenda Contreras llegará al altar por segunda ocasión | Twitter: @alex_figueroah

Ana Brenda Contreras se nos casa: esta es la foto con la que confirmó su compromiso

Fue en su cuenta oficial de Instagram que Ana Brenda Contreras, conocida por su participación en telenovelas como "Corazón indomable" y "Por amar sin ley", informó a sus amigos y fans que estaba comprometida con su actual pareja, quien a pesar de ser unos años mayor que ella no dudó en demostrarle su amor de una manera tradicional y romántica.

Pues, aunque se desconoce la manera en la que se realizó la propuesta matrimonial, es un hecho que Ana Brenda Contreras está encantada con la idea, ya que en su publicación escribió: "The best is already happening", frase que traducida al español significa "Lo mejor ya está pasando".

Ana Brenda contreras compartió esta emotiva fotografía a lado de su prometido | IG: @anabreco

Al asegurar que ambos dijeron que sí, la también modelo mexicana decidió postear una emotiva imagen en la cual se aprecia que ella está abrazada de su futuro marido, quien al igual que la actriz se muestra con una franca sonrisa en el rostro, la cual da cuenta de lo enamorados que están.

Famosos celebran compromiso de Ana Brenda Contreras

Tras anunciar que ella y Zacarias Melhem habían decidido dar el siguiente paso en su relación, muchos de los colegas y amigos de la actriz no dudaron en hacerse presentes en la publicación que hasta el momento acumula más de 220 mil likes y cientos de comentarios, entre los cuales destacan los emitidos por personalidades como Gaby Crassus, María León, Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Aunque sin duda, los mensajes que más llamaron la atención fueron los que escribieron los amigos más cercanos de Ana Brenda Contreras, tales como el enunciado por Mane de la Parra, quien amorosamente escribió: "Todo lo mejor para ustedes". Mientras que Angelique Boyer y Sherlyn postearon: "Te adoro y deseo lo mejor de lo mejor siempre" y "Estoy feliz por ti Breco te queiro muchín", respectivamente.

A esto se suman las felicitaciones de Geraldine Bazán, Zuria Vega, Daniela Magun y Jacky Bracamontes, quienes inundaron la publicación de Ana Brenda Contreras con emojis de corazones y caritas felices. Por su parte, Grettell Valdez no dudó en mencionar lo emocionada que estaba por el compromiso de la actriz al escribir: "Prima que emoción". Aunque los fans de la protagonista de "La que no podía amar" no se quedaron atrás con sus buenos deseos para la pareja que todavía se desconoce en qué mes contraerá nupcias.