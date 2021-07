ANA BRENDA revela la ENFERMEDAD que padece y no la deja vivir en paz

Toda persona que enfrenta el día a día con algún padecimiento crónico, sabe que llevar a cabo sus actividades cotidianas se puede volver realmente complejo. Esto es lo que sucede a Ana Brenda Contreras, la actriz mexicana de telenovelas que compartió en sus redes sociales el padecimiento que le aqueja hace años y mismo que le ha impedido llevar una vida más tranquila o normal.

Sumado a esto, Ana Brenda confesó que padecer Síndrome del Intestino Irritable le ha diezmado para su actividad laboral, misma que requiere un óptimo manejo de su cuerpo.

Ana Brenda padece molesta enfermedad

Con la sinceridad que le brinda la madurez y confianza ante sus seguidores, Ana Brenda Contreras confesó que padece Síndrome del Intestino Irritable, enfermedad que podría parecer común y no tan compleja de recuperar, pero que para ella ha resultado una gran molestia, incomodando su óptima vida personal y profesional.

Para comenzar, Ana compartió en redes sociales: "Mucho me preguntan del tema, y el por que no vivo embarrada en las red carpets, además de que pues no se me antoja. Aún así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el ‘estás embarazada’”, expresó la actriz sobre el padecimiento que frecuentemente le provoca inflamaciones intestinales y abdominales, como uno de los síntomas.

Años de padecerlo y busca cura

De nuevo sincera, Ana Brenda indicó que hace años sufre Síndrome de Intestino Irritable y ha afectado su actividad profesional.

"Padezco esta condición hace años. Y para quienes la vivimos, sabemos lo dura que es y más en esta carrera donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. Soy intolerante a mil cosas, además de que el estrés o cansancio la agudiza. Es un dolor espantoso como si te palpitara el estómago y te fuera a reventar. Y una inflamación horrible”, detalló la joven actriz mexicana, que no suele tener tranquilidad cuando se trata de salir de casa.

Para rematar, Ana Brenda confesó que ha buscado varios tratamientos y acudido con muchos especialistas para curarse: “Sí, ya fui a doctores y ya probé mil dietas y medicamentos", sin haber obtenido mucho éxito en esto debido a que aún se sabe poco de su mal.

Finalizó que ha descubierto una relación entre el intestino y el cerebro, situación que suma a momentos de ansiedad, depresión o bajones de ánimo, mismos que envió a las personas que la padecen.