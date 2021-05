Ana Brenda Contreras explica por qué su novio es un MISTERIO

Después de pasar una larga temporada en Estados Unidos, Ana Brenda Contreras fue interceptada por una reportera del programa "Hoy" en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Al ser cuestionada por la periodista sobre el tema de su novio Zacarías, la joven no quiso dar más detalles. Pese a las insistencias sobre el tema, la actriz se mostró renuente y explicó la razón por la que no le gusta hablar de él.

La primera razón de esto, indicó, es que este hombre, de lo que únicamente se sabe es un empresario texano, no es parte de la farándula y suele conservar un perfil bajo.

Además de esto, dijo que no tiene interés en que se ventilen datos sobre él, debido a que lo respeta y no tiene mayor intención de hacerlo sin que él lo requiera.

Ana Brenda Contreras le copia el look a Danna Paola y se luce con top; ¿a quién se ve mejor?

“No quiero platicar de eso, ¿te digo por qué?, porque mira, estoy muy feliz y estoy muy tranquila, yo siempre he sido super franca con ustedes, no tengo un rollo en platicar mis cosas, pero también, si te soy honesta, luego siempre soy yo la que habla, digo en este caso él no es figura pública", respondió.