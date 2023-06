Sofía Rivera Torres revela cómo fue crecer en medio de la violencia, sus padres "cometieron algunos errores"

La Casa de los Famosos México ha sido el escenario de múltiples declaraciones de sus participantes que han dejado impactados a sus espectadores, entre ellas las realizadas por Wendy Guevara, quien nuevamente habló de lo difícil que fue su infancia y del abuso sexual que sufrió cuando a penas tenía 11 años. Sin embargo, en esta ocasión fue Sofía Rivera Torres quien impactó a sus compañeros con su confesión.

Entrando en confianza con algunas de las celebridades participantes del reality, la conductora decidió tocar un tema que hoy por hoy le afecta y que tiene que ver con su entorno familiar, el cual no considera sano, ya que no se caracteriza por tener inteligencia emocional o ser un entorno seguro en el que se puede hablar de las emociones.

"En mi familia no hay mucha inteligencia emocional, yo la inteligencia emocional la he trabajado porque eran pedos y resentimientos y cosas, y te echo en cara. En mi familia no se dan cumplidos, todo es echar carrilla medio culer*, medio bajita la mano", apuntó Sofia Rivera Torres.