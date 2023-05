La Casa de los Famosos desde las entrañas, así es el lugar en el que se van a desatar amores y peleas del espectáculo

El próximo 4 de junio, 12 celebridades se olvidarán de su privacidad para dar paso a una convivencia con algunos colegas, la cual se distingue por la falta contacto con el mundo exterior: sin celulares, sin relojes y en general, sin noción del tiempo, así es como vivirán por algunas semanas los integrantes de "La Casa de los Famosos México", la cual pinta para ser más exitosa que las versiones previas que se han desarrollado de este reality, no sólo por los personajes con los que contará, sino por todos los espacios con los que ya cuenta esta mansión.

En una ubicación secreta se encuentra "La Casa de los Famosos México", misma que además de contar con dos amplias recámaras, tiene 65 ventanas, las cuales si bien desde el interior del hogar parecen estar polarizadas, desde afuera pueden ser monitoreadas por las cámaras y el personal que se encargará de verificar que no haya incidentes de seguridad ni médicos.

Así es la sala de LDLFM | Foto: Estefani Salazar

De acuerdo con lo declarado para El Heraldo de México por parte del personal que estuvo a cargo del montaje de este nuevo programa, todo está previsto para que no haya ningún tipo de incidente, para lo cual se cuenta con personas capacitadas que saben qué hacer en caso de incendio e incluso se tiene previsto un protocolo para los sismos.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el lujo con el que está conformada la decoración de "LCDLFM", pues, a pesar de que sólo cuenta con dos dormitorios, uno rosa y uno rojo con seis camas individuales cada uno, el resto de las estancias se caracterizan por su moderno y colorido rediseño.

Esta es una de las áreas del jardín de La Casa de los Famosos México | Foto: Estefani Salazar

Siguiendo una línea de colores saturados, las paredes de "La Casa de los Famosos México" cuentan con diversas decoraciones que van desde espejos hasta cuadros, lámparas y diversos artículos de ornato, sin mencionar que cada muro tiene un bloque de color enfocado en las tonalidades primarias, lo cual se aprecia con mayor definición en el área de la sala.

Mientras que en la cocina lo que predomina es un acabado de madera que le da un toque hogareño a este entorno en el que, entre otras celebridades, convivirán Raquel Bigorra, Paul Stanley, Emilio Osorio Marcos y Wendy Guevara de “Las Pérdidas”. En este lugar también hay una alacena, la cual siempre estará repleta de comida, aunque esto no quiere decir que todos los alimentos serán del gusto de las y los participantes.

¿Estás listo para ver a los famosos en "El Confesionario"? | Foto: Estefani Salazar

¿Qué más hay en el interior de "La Casa de los Famosos México"?

Lejos de centrarse únicamente en las áreas comunes, "La Casa de los Famosos México" también tiene un baño que cuenta con dos regaderas y dos cubículos en los cuales las celebridades podrán realizar sus necesidades fisiológicas en completa privacidad. Aunque aquí también hay cámaras, las cuales sólo se activarán en caso de que dos o más personas entren al baño al mismo tiempo, esto con el objetivo de que la audiencia no se pierda ni un sólo detalle de lo que ocurre en la convivencia interna.

Afuera de la casa, los famosos también pueden gozar de una piscina, un jacuzzi, algunos camastros y un gimnasio, mismo que está equipado con lo básico para que los integrantes puedan seguir con sus rutinas habituales de ejercicio. De igual manera, en el área del jardín se consideró incluir una zona de fogata, la cual tiene un uso especial que aún no ha sido revelado.

En esta área también hay un pequeño cuarto de lavado que tiene una lavadora y una secadora, así como una serie de instrucciones para que, en caso de que alguno no sepa usar estos aparatos, no tenga problemas en esta nueva convivencia. Justo a lado de esta habitación se encuentra un cuarto que es el único que no tiene cámaras en toda la mansión, mismo que estará cerrado bajo llave a menos que se les entreguen determinados objetos a los famosos, quienes en ningún momento tendrán contacto directo con el equipo de producción.

Este es el comedor y la cocina de "La Casa de los Famosos México" | Foto: Estefani Salazar

A un lado del gimnasio y atrás de la alberca de "La Casa de los Famosos" se encuentra un vestidor amplio que las celebridades podrán utilizar para cambiarse y alistarse para darse un chapuzón. Afuera de este se encuentra una pequeña estancia donde hay espacio para que algunos participantes platiquen en la comodidad de un sillón.

Algo que no podía faltar en esta edición de LCDLF es el confesionario, mismo que está repleto de cámaras que captan todas y cada una de las reacciones de los famosos, quienes ahí decidirán el destino de sus compañeros. Finalmente, una innovación dentro de este reality show es el llamado "Echadero", el cual consiste en una especie de hamaca ubicada precisamente arriba de la cocina con vista panorámica a la sala, a la cual se accede por medio de una escalera de mano colocada en el muro que divide el comedor de la estancia principal.