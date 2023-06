Sofía Rivera Torres explota contra Poncho de Nigris y defiende a Eduardo Videgaray: “Con mi hombre no se metan”

Alianzas, rivalidades, conflictos y romances surgen en "La Casa de los Famosos México" a tan sólo unos días de su estreno y entre los habitantes más polémicos se encuentra Poncho de Nigris, quien provocó que Sofía Rivera Torres estallara en su contra con burlas por la diferencia de edad que existe entre ella y su esposo, el conductor Eduardo Videgaray.

En marzo pasado la pareja celebró su unión con una lujosa ceremonia en Mérida, Yucatán, aunque ya habían realizado una fiesta por su matrimonio civil en plena pandemia de Covid-19. Luego de ello disfrutaron de su luna de miel en Indonesia, momento en el que la conductora, de 30 años, fue invitada a participar en el reality show y aunque consideró en negarse fue su esposo quien la motivó ya que él participó en Big Brother en 2004.

Rivera Torres de inmediato se colocó como una de las participantes favoritas por su simpatía y arrolladora belleza, sin embargo, no dudó en mostrar su lado más feroz cuando hablaron de su esposo. Todo comenzó cuando el actor Nicola Porcella la cuestionó sobre la idea de pasar "70 años con el mismo hombre", a lo que intentó responder con humor diciendo que "está cabr**" porque Videgaray tiene 53.

Fue en ese instante que Poncho de Nigris interrumpió y lanzó un comentario que logró molestarla: “Está todavía más cabr**”. De inmediato la también actriz reaccionó contra Sergio Mayer señalando que su esposo era más joven que él, ante esto el resto de los participantes se sumaron a las burlas contra el ex Garibaldi: “Con mi hombre no se metan”.

“Si el día de mañana me faltara algo en mi matrimonio, pues lo platicaría con él y le pido que haga lo mismo. Si tiene antojo de otras cosas, lo platicamos”, dijo la conductora para continuar la discusión con Poncho de Nigris que lanzó burlas sobre su edad, a lo que Sofía respondió: “Pues tiene ojos, puede ver. Si él me dice el día de mañana: ‘Yo ya soy un anciano decrépito, ya no puedo hacer nada’, hay muchas maneras y eso se arregla en pareja”.

Sofía Rivera Torres contra Sergio Mayer

La conductora tomó por un momento las cámaras de "La Casa de los Famosos México" para arremeter una vez más contra Sergio Mayer y Poncho de Nigris, entre quienes se ha forjado una alianza que los fans comenzaron a notar en redes sociales y que confirmaría Rivera Torres.

Acusó al exdiputado y al inflluencer de intentar "colgarse" de la fama y éxito que tiene Wendy Guevara, de "Las Perdidas", tanto en el reality show como fuera con las redes sociales. Esto con la finalidad de incrementar su popularidad y permanecer más tiempo en la casa, algo que en lo que estuvieron de acuerdo con los internautas.

Aunque esto no salvó a ninguno de los dos de ser nominados, pues De Nigris fue el primer participante en estar en riesgo de salir por el voto del público. Mientras que el cantante llegó a la temida lista por los puntos de sus compañeros junto a Jorge Losa, Nicola Porcella y Marie Claire.