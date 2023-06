VIDEO | Sergio Mayer le da fuerte nalgada a Wendy Guevara: "No sé si son reales o de mentira”

A unos días de su estreno, “La Casa de los Famosos México” ha dado de qué hablar por las polémicas declaraciones de algunos habitantes y la actitud de otros por la que se ganaron fuertes críticas. Como Sergio Mayer, quien entre risas le dio una fuerte nalgada de Wendy Guevara, de “Las Perdidas”, cuya reacción también fue motivo de controversia entre los fans.

Rivalidades, alianzas, estrategias y peleas son parte del polémico reality show en el que los fanáticos ya tienen a sus favoritos y Wendy Guevara es una de las que se perfila para ganar los 4 millones de pesos. Su sentido del humor y simpatía han logrado que conecte con el público y otros participantes que ya ven ella alguien en quien confiar como una buena amiga.

Aunque esta vez Sergio Mayer llevó la confianza a otro nivel y en medio de risas con otras celebridades como Poncho de Negris le dio una fuerte nalgada a Wendy Guevara. “Es que no sé si son reales o de mentira (…) Oye me volteo y veo tremenda cara sonriéndome…”, dijo el cantante justificando lo que había hecho.

La estrella de redes sociales reaccionó entre risas y sorprendida, aunque le hizo saber al ex Garibaldi que no estaba bien lo que hizo: “Es acoso, Sergio. Mídete”. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas lo tomar con humor otros lanzaron criticas para ambos: “Hasta yo me sentí incómodo”, “Y los tres lo toman en broma”, “Un día de estos no le gustará” y “El que se lleva, se aguanta”.

Wendy Guevara es una de las favoritas en "La Casa de los Famosos México". Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Sergio Mayer contra Wendy Guevara

Esta no es la primera vez que el exdiputado habla sobre la influencer, algo que los fans han tomado como una estrategia de Mayer para incrementar su popularidad ante las críticas que recibió por hablar sobre el caso de Héctor Parra y su sentencia por corrupción de menores.

Durante una charla con Poncho de Nigris, otro de los famosos más polémicos en la casa, se dijeron “fastidiados” por los temas de conversación de Wendy Guevara ya que sólo hablaba de sus experiencias íntimas y partes del cuerpo. Esto pese a que es el también actor quien en más de una ocasión le ha preguntado algunas de estas cosas.

“Wendy es muy chistosa y todo, pero es puro hablar de sexo. Todo es pit*, todo es col*, todo es chi***, tamaño, el mejor palo, ósea todo, pero todo”, dijo De Nigris y al respecto el cantante añadió que ese sería el secreto tras el éxito de Guevara aunque también ha hablado de su difícil infancia y el abuso del que fue víctima.