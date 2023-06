Ramón Ayala se sincera y lanza duro mensaje a Natanael Cano y Peso Pluma por encabezar el Festival Arre

El Festival ARRE HSBC causó el impacto de los seguidores de la música regional mexicana, ya que tiene un desplegado de artistas de renombre y de los que también están en los primeros lugares de popularidad en todo el mundo, por lo que nadie se quiere perder al menos uno de los dos días del gran evento.

La primera edición de ARRE HSBC se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de septiembre de 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los invitados es el ídolo de la música norteña Ramón Ayala quien puede presumir de más de 60 años de trabajo, pero además de emoción por la presencia del “Rey del acordeón” su nombre causó revuelo pues en el cartel oficial no es de los que encabeza el evento.

Los nombres que se pueden leer más grande y los presuntamente más importantes son los de los jóvenes Peso Pluma y Natanael Cano, dos de los exponentes de la nueva ola llamada “corridos tumbados”, que en comparación con Ramón Ayala no tienen tantra experiencia, motivo por el que fueron criticados.

La noticia llegó hasta los oídos del intérprete de “Cruz de madera”, “Bonita finca de adobe”, “Recuérdame y ven”, “Mi tesoro”, “Un rinconcito en el cielo” y “Tragos amargos” quien no se quedó con las ganas de responder al cuestionamiento de su sentir sobre el hecho de no ser el principal del festival.

“Los organizadores de eso son los que tienen que hacer las cosas bien, como deben de ser, ahora a nosotros como quiera si empezamos o no empezamos a nosotros nos da igual, porque la gente ahí va a estar (…) a mi a veces me ponen abajo y a veces me ponen arriba”, fue lo que aseguró Ramón Ayala.