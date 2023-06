Gerard Piqué habló por primera vez de las duras acusaciones de Nadia Jémez

Gerard Piqué vive unos montos de mucha convulsión y es que desde que se ha separado de Shakira, su vida es una constante de polémicas y acusaciones por partes de terceros. En estos días, acudía a los juzgados donde se enfrentaba al paparazzi Jordi Martín al que, él y su novia Clara Chía, denunciaban por acoso.

Como si esto no fuera poco, Nadia Jémez revelaba detalles muy fuertes en las redes sobre su encuentro con Piqué hace un tiempo. La declaración de la influencer no favorece nada la imagen del empresario quien ha decidido contestar públicamente a todo lo que ha dicho sobre él y su mal genio con las personas.

Gerard Piqué le contesta a Nadia Jémez

En las redes, la influencer española dijo de todo sobre Gerard Piqué. Entre otras cosas, que es un conductor temerario que se salta los semáforos. "Lo voy a contar. Una vez iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto", explicó la española.

Nadia Jémez es conocida en su país, España, ya que es hija del reconocido futbolista y hoy entrenador de fútbol, Paco Jémez. Ante lo dicho contra su persona, el ex de Shakira lo ha sacado a colación en uno de los últimos debates de su programa en la King's League ya que no se pudo quedar callado ante esas acusaciones.

Gerard Piqué. Fuente: Instagram @3gerardpique

Sin pelos en la legua, Gerard Piqué dijo: "Yo he calculado y, matemáticamente, no puedo entrar a 120 en un parking, es imposible. Se ha tirado un largo", explicó. Y, además, hizo hincapié en que jamás contestó mal al señor que estaba allí tal y como ella contó. "No es verdad. No todo lo que sale en la tele es verdad", concluyó el catalán.

