Porter le pierde el "miedo" a las colaboraciones y conquista al lado de Ximena Sariñana y la inteligencia artificial

Transcurría el año 2004 cuando la banda mexicana Porter se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional como parte de un concurso llamado “O-Music México–Colombia”, del cual resultaron triunfadores ante más de mil bandas; ahora, 18 años después, la agrupación ya se ha presentado en el mismo recinto con un sold out e incluso ya tienen en la agenda un Palacio de los Deportes, esto pactado para el próximo 23 de septiembre, mostrando así un crecimiento que nunca imaginaron.

En su haber, Porter cuenta con un amplio acervo sonoro, “Donde los ponys pastan” es el EP debut de la agrupación, posteriormente lanzaron "Atemahawke" en 2007, luego "Moctezuma" en 2014, "Las Batallas" en 2019, ahora en 2022 "La Historia Sin Fin", material discográfico que fue anticipado cuando en diciembre de 2021 lanzaron presentó lo que sería su cuarto adelanto, se trató de la canción titulada “Mamita Santa”.

Ha pasado más de un año y ahora, la agrupación conformada además por Fernando De la Huerta, Víctor Valverde y Diego Rangel ha decidido darle un nuevo aire de vida a esta canción en compañía de una gran artista y amiga: Ximena Sariñana.

Durante una entrevista con El Heraldo Digital, el vocalista de Porter confesó que él era fan de Ximena cuando la veía en las películas actuando desde la infancia y que nunca se imaginó que años más tarde iban a lanzar un tema en conjunto, colaboración que se dio luego de que Ximena los acompañó como invitada especial en su presentación del Auditorio Nacional en mayo del 2022.

Con un piano y la inigualable voz de Ximena Sariñana, “Mamita Santa” inicia directa y sin escalas, además de que en la parte visual este tema es todo un acierto, pues el videoclip fue realizado enteramente por IA (inteligencia artificial), donde a partir de los rostros de Porter y Ximena, se van modificando al pasar la música; creando así, una gala visual de nuestro país y variedad.

“Me encanta la canción, no me esperaba como iba a reaccionar la gente y tanto a ellos como a mí nos encantó (...) Fue genial formar parte de la banda por una noche y ahora que el tema ya salió esto me acerca mucho más al mundo Porter y la verdad me gusta mucho”, dijo la hija de Fernando Sariñana durante la entrevista.