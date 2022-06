Así fueron los inicios de Porter, la banda mexicana que triunfó tras tocar puertas con Café Tacvba

Transcurría el año 2004 cuando la banda mexicana Porter se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional como parte de un concurso llamado “O-Music México–Colombia”, del cual resultaron triunfadores ante más de mil bandas; ahora, 18 años después, el grupo que nació en Guadalajara, Jalisco, se presentó nuevamente en este recinto el pasado 27 de mayo, pero ahora como una agrupación plenamente consolidada dentro de la escena musical del país.

Es de mencionar que el Auditorio Nacional es considerado el principal foro de presentaciones en México, y tocar aquí era casi imposible para una banda independiente con sonidos de indie rock, pop psicodélico, rock experimental y space rock.

Este 2022, David Velasco, Fernando De la Huerta, Víctor Valverde y Diego Rangel regresaron a los escenarios tras la pandemia; durante la conversación, el guitarrista y miembro fundador de Porter recordó que en más de 18 años la agrupación ha tenido una evolución impensable, desde cambios de integrantes hasta la realización de cinco discos.

“Es una evolución significativa, pero siempre procurando no perder la esencia de la banda, para nosotros es muy importante quedarnos en la raíz con la que inició el proyecto y siempre buscando nuestra autenticidad”, recalcó Fernando De la Huerta.

“Donde los ponys pastan” es el EP debut de la banda, posteriormente lanzaron "Atemahawke" en 2007, luego "Moctezuma" en 2014, "Las Batallas" en 2019, ahora en 2022 "La Historia Sin Fin", y cada uno de sus discos plasma historias distintas con temáticas específicas, un ejemplo claro es “Moctezuma” el cual tiene cinco canciones en donde se narra la conquista de México de forma casi cronológica.

Porter es considerada una de las bandas mexicanas más importantes de la primera década del 2000, junto a Zoé, Pxndx, Austin TV, Los Dynamite, Bengala, Enjambre y Hello Seahorse; sin embargo, en sus inicios tuvieron que tocar puertas con el objetivo de difundir su música en todo el país.

Fernando De la Huerta recordó que en 2004 logró colarse en el backstage en un concierto de Café Tacvba, fue ahí que tomó valor y decidió entregar una copia casera del primer disco de Porter, ejemplar que produjeron con su dinero y que llevaba su contacto pintado con plumón.

Sin imaginar cuál sería el destino de aquella copia amateur, las canciones debut de la banda llegaron a manos de Joselo Rangel (integrante y fundador de Café Tacvba) quien a su vez enlazó el disco para que llegara a "Reactor 105", la estación de radio que se convertiría en un golpe de suerte para la banda, pues semanas después el sencillo "Espiral" se hizo famoso y comenzó a sonar en toda la República.

“Al inicio no hacíamos música con algún fin y nunca nos imaginamos que el proyecto fuera tan exitoso (...) Se nos hizo buena idea, éramos todos soñadores y Joselo escucho las canciones, ahí empezó la historia y en nosotros se desató esta ola de fantasía, de ‘y si no hubiera ido al concierto... y si me hubiera dado pena entregárselo...’, pero decidimos soñar en grande y ahora seguimos haciendo lo que amamos”.