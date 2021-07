Ana Torroja se reinventa; aprendió a grabarse sola en casa

La pandemia ha afectado la industria de la música, perolos cantantes han decidido reinventarse y ese es el caso de la española Ana Torroja, quien tuvo que crear su propio estudio de grabación para seguir haciendo música.

En entrevista para el programa Me lo dijo Adela, la española afirmó que ha encontrado inspiración en distintos temas, lo que le ha permitido meterse más en la música.

“No he dejado de hacer cosas, cuando salió el último sencillo, 'Cuando tú me bailas', lo rodé en casa, hice mi autofiesta, un autoantro, muchas selfies, mi familia me ayudó, he aprendido a grabarme con la computadora, en casa he escrito muchas letras, y la música la he utilizado como compañera de viaje en la pandemia. Si hago ejercicio me pongo house, si voy a trabajar música clásica, de todo”.

Hace unos días se estrenó su producción musical Mil razones, en el que está el sencillo “Hora y cuarto”, el cual grabó en colaboración con la cantante Alaska. Ambas son representantes del pop de los 80, pero esta es la primera vez que hacen un dueto.

Para ella el ritmo es lo que importa, “hay buenos reguetoneros, y el ritmo es irresistible, hay momentos para todo tipo de música, habrá temas que te gusten más que otros. A mi me encantan The Rolling Stones, o The Beatles, hay canciones que el tiempo no pasa por ellas”, comentó en el programa de Heraldo Media Group.

NO LE PESA MECANO

El éxito de Mecano en los 80 prevalece a tal grado que algunos de sus éxitos no pueden faltar en los shows de Ana Torroja, pero a ella no le pesa cantarlos, sabe que son parte de su bagaje musical y letras bien hechas que no pierden vigencia, incluso están llegando a las nuevas generaciones. “No me pesa la fama de Mecano, desde luego -risas- no sé si a alguien más le pesa. Al principio, quizá lo que intentaba era diferenciar, que la gente no pensara que Ana era Mecano, para crear un camino como solista diferente, pero al final se une todo”, explicó.

Patricia Villanueva y Redacción

