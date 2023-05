Exnovia de Peso Pluma se lanza en contra de Yeri Mua: "Ella no nos representa, que vergüenza"

Yeri Mua vuelve a la polémica luego de que la conductora Jeni De La Vega se lanzará en su contra. La también influencer, a quien se le relacionó hace unos meses con el cantante conocido como Peso Pluma, explicó en un "en vivo" que no sabía nada acerca de la "Bratz jarocha", pero fue por videos que le enviaron que supo de el incidente que tuvo en un carnaval, por lo que dijo: "Ella no nos representa como mexicanas, que vergüenza".

Jeni de la Vega, de 29 años de edad, es la supuesta exnovia del intérprete de "corridos tumbados". Saltó a la fama al ser participante del popular programa de TV Azteca "Enamorándonos", primero como flechada y luego como amorosa. Actualmente es conductora de "El Circo" en Bandamax, y en su cuenta de Instagram acumula más de 2 millones de seguidores, además de ser actriz y modelo

La guapa conductora fue relacionada con Peso Pluma. Foto: IG @jenidelavega

Por su parte, Yeri Cruz Valera, nombre real de la famosa influencer originaria de Veracruz, se hizo conocida en redes sociales por sus videos de maquillaje. Actualmente cuenta con millones de fans en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, sin embargo, también se ha popularizado por constantemente protagonizar polémicas.

Jeni de la Vega se lanza en contra de Yeri Mua

Fue hace unos días cuando la exparticipante de "Enamorándonos" dio de qué hablar al realizar un "en vivo" y contar que en un viaje a Colombia le preguntaron de dónde era y al responder le dijeron: "México, de donde es Yeri Mua", así que investigó un poco más sobre la veracruzana y así reaccionó: "En nombre de todo México, me disculpo, por que ella no nos representa como mexicanas, porque que vergüenza, la verdad"

De La Vega comentó que en realidad no tenía información sobre Yeri, pero que le pasaron un video del incidente que tuvo hace un mes cuando participó en el Carnaval de Tihuatlán, pues la influencer y beauty blogger no pudo contener las ganas de orinar, algo que ella misma le confesó a sus fans, pero que la conductora y exnovia de Peso Pluma no vio con buenos ojos: "Yo no sabía ni quién era, y me ensañaron un video de ella en un carnaval, arriba de un carrero alegórico, haciéndose de la pipí"

La llamada "Bratz Jarocha" se enteró de lo dicho por Jeni De La Vega gracias a sus fans, quienes en una transmisión le explicaron que la también influencer había hablado de ella, y fiel a su forma de ser no se quedó callada: "No sé de donde me salen tantos enemigos. Hay gente que me tira y que ni conozco, yo a esta muchachita ni la conocía, y fue en pleno en vivo que me dijeron, 'habló de ti'".

Yeri Mua explicó en un video que compartió con sus millones de fans, que antes de hablar mal de la persona que la atacó, prefirió investigar sobre ella, y de lo poco que encontró es que fue novia de Peso Pluma, y que había sido participante del programa "Enamorándonos", y aunque reconoció que es una mujer muy guapa, también arremetió en su contra al decir que tampoco tiene un gran pasado para reconocer, "yo supongo que debes de ser una doctora (...) para tu insultarme a ese nivel, para decir que vales más que yo".

"Más allá de haberte culeado a Peso Pluma ¿qué es de ti? ¿Qué es de tu carrera? (…) Creo que sería estúpido criticar mi contenido basura, que me genera dinero, cuando tú saliste de un programa basura", dijo la jarocha.

