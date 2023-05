Yeri Mua y Kunno anuncian gira en México y los tunden en redes, esto cuestan los boletos para ver a los influencers

En la actualidad, tal parece que los llamados influencers han ganado un terreno importante en la escena pública superando incluso a muchos personajes del mundo del espectáculo. Dos de los más conocidos en México son Yeri Mua y Kunno. La primera saltó a la fama por sus habilidades en la aplicación de maquillaje y el segundo en materia de moda y estilo. Sin embargo, la dupla ha destacado más por sus polémicas declaraciones desde sus redes sociales.

En esta ocasión volvieron a dar de qué hablar tras anunciar que se irán de gira por el interior de la República Mexicana y aunque no son muchas ciudades las que visitarán, sí son de las más relevantes. A pesar de que la noticia emocionó a muchos, parece que fueron más los que no entendieron el concepto de la presentación.

Tanto la jarocha como el regiomontano publicaron el flyer en sus respectivas cuentas de Instagram: "Familia! Estamos listos para nuestro primer tour! Aquí están las primeras 4 fechas del YERIMUA y KUNNO MEET AND GREET TOUR!", se puede leer en el anuncio donde ambos aparecen vestidos de gala. Como era de esperarse, los internautas se manifestaron de inmediato.

Los influencers anunciaron su primera gira (Foto: IG @yerimua)

"Qué aportarán? Digo porque no les veo ningún talento", "Y que van hacer??", "Sacó una canción y ya tour, si cantan feísimo y encima gente paga", "Y como por que tendríamos que gastar en persona sin talento. Nomás cuentan chismes y están en polémicas eso no es talento para un tour o mi vecina estaría ahí", "Gracias a dios no vienen a Yucatán", fueron los comentarios de los internautas.

Yeri Mua y Kunno se hicieron buenos amigos (Foto: IG @papikunno)

¿Dónde y cuándo se presentarán? ¿Cuánto cuestan los boletos?

Tanto como Kunno como Yeri Mua aseguraron sentir amor pos sus fans y que su gira será la oportunidad perfecta para que se conozcan en persona. Sin embargo, sólo serán cuatro ciudades donde se presentarán en el mes de junio, tiempo suficiente para que los interesados adquieran sus boletos:

17 - Puebla

18 - Monterrey

24 - Guadalajara

25 - Culiacán

A través de la página de Boletia ya se pueden adquirir los boletos para ver y convivir con los influencers. En este caso se manejan dos precios: el general tiene un costo de 700 pesos y el VIP de mil 300 pesos, ambos más cargos. Aquellos que compren la entrada más costosa se llevarán "Meet and Greet con Yeri Mua y Kunno, 1 póster autografiado, 1 playera y 1 gorra exclusiva y panel de preguntas". De acuerdo con la página, el evento es para todas las edades.

Los influencers se presentarán en Galerías Monterrey el 18 de junio (Foto: Boletia)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Yeri Mua presume su primera clase de Pole Dance: “Es el único deporte que me gusta, la movedera de cu%&”

Yeri Mua recuerda su infancia durante el Día del Niño: "Ya quiero una mini yo"

Sigue la polémica: Fofo Márquez responde sin piedad a Yeri Mua tras llamarlo "feo"