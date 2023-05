VIDEO | Yeri Mua asegura que su expareja le hizo un amarre

La influencer veracruzana Yeri Mua reveló un tema del que poco a hablado de su vida, fue durante una entrevista con el youtuber Doble G cuando reveló que alguien le hizo brujería y que además le realizaron un intento de amarre, incluso también reveló que actualmente "varios brujos" en redes sociales están detrás de ella.

"Hay un brujo que se la pasa acosándome en redes y como que me tiene demasiado rencor y él es el que se la pasa siempre dando lecturas negativas de mi vida", dijo.

La youtuber contó que un brujo le daba malos augurios de su vida y siempre le decía que le pasarían hechos fatídicos en su vida, aunque ella cree que en realidad querían que le pasara algo malo, sin embargo, expresó sentirse tranquila pues hasta ahora no le ha pasado nada de esa naturaleza.

Ha recurrido a hacerse limpias

Tras las peligrosas predicciones la creadora de contenido relató que le realizaron una limpia y una lectura de cartas debido a que al parecer le estaban deseando el mal.

"Una vez que me hicieron una lectura y me dijeron que me estaban deseando el mal pero que iba a hacer una limpia. Lo único que me he hecho son limpias".

Al respecto, Yeri señaló que no es es santera como algunas veces se ha dicho aunque asegura que se le ha presentado la oportunidad de serlo y aunque por el momento es algo que no le interesa, no descarta adentrarse en ello en un futuro.

"Si entro a una religión así, no buscaría hacerle daño a nadie, solamente sería por mi protección", indicó.

¿Un amarre a Yeri Mua?

Entre risas, Yeri señaló que no le haría un amarre a nadie más que a un hombre que tuviera mucho dinero, y puso de ejemplo a uno de los hombres más ricos del país, nada más y menos que a Carlos Slim.

"Un tipo millonario como un Carlos Slim, ahí sí vale la pena hacerles un amarre", contó durante la charla con el youtuber.

A su vez, sobre el tema de los amarres refirió que tuvo una relación tóxica en la que "pasaban cosas" y cree que existe una posibilidad de que le hayan realizado un amarre o algún tipo de rito para que se enamorara de la persona con la que estaba.

Sobre el tema, Yeri reveló que su ex novio le hizo "agua de bóxer", es decir un tipo de amarre e incluso se tomó una bebida con la cual ahora entiende que en realidad se trató de un supuesto conjuro por parte de su ex pareja Naim.

Sin embargo, Naim aseguraba que era ella quien le había hecho el amarre, aunque Yeri afirmó que nunca lo haría y tampoco cree en ese tipo de rituales, pues su mente es más poderosa.

