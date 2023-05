Mariazel impone moda primaveral con coqueta maxifalda rosa y se reafirma como la más bella

Mariazel Olle Casalls se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que volvió a dar una nueva cátedra de estilo y pudo reafirmarse como todo un gurú de la moda gracias a un impactante outfit con el que se presentó en la última emisión de “Más Deporte”, por lo que, como era de esperarse, la también actriz y empresaria de origen español de llevó cientos de halagos de parte de sus fans y hasta de otras personalidades de la farándula.

Como se dijo antes, fue durante su participación en “Más Deporte” donde Mariazel lució el outfit en cuestión y como ya se está haciendo costumbre, la también integrante de “Me Caigo de Risa” presumió su espectacular look a través de sus redes sociales para también invitar a sus seguidores a que siguieran la transmisión del espacio deportivo de Televisa en el que colabora desde el 2016.

El impactante outfit con el que Mariazel derrochó estilo en esta ocasión estaba conformado por una blusa en color fucsia de manga corta, la cual, tenía como principal característica un sutil escote en forma de gota en la zona frontal, no obstante, la prenda que más llamó la atención fue una maxi falda en corte diagonal de color rosa decorada con elementos florales en tonos rojos y para complementar la también actriz calzó un par de zapatillas de pulsera en color nude que le aportaron a su imagen un sutil toque de sensualidad con el que provocó más de un suspiro entre sus fans.

Como era de esperarse, la publicación de Mariazel causó un gran furor entre sus fans, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular cientos de likes, además, los elogios no se hicieron esperar para “la hermana disfuncional”, quien se llevó decenas de elogios en la caja de comentarios.

¿Mariazel llega al altar?

Mariazel y Adrián Rubio tienen una relación sentimental desde hace casi 18 años y en distintas ocasiones han referido que no se han casado porque simplemente no creen en el matrimonio, además, no necesitan firmar un papel para reafirmar su inmenso amor o por lo menos eso es lo que decían hasta hace unos meses pues recientemente la actriz nacida en Barcelona publicó un video en el que mostró que ya podría haber cambiado de opinión por lo que no descartaría llegar al altar en un futuro no muy lejano.

Así se vería Mariazel vestida de novia según la IA. Foto: Especial

Este “cambio de opinión” de Mariazel se originó debido a que compartió un video en el que la inteligencia artificial le mostró cómo se vería de novia y el resultado le gustó tanto que aseguró que “ya le están dando ganas de casarse”, por lo que sus palabras causaron un gran revuelo entre sus fans, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando ella misma revele si sus palabras fueron ciertas o si solo se trató de una broma.

