5 fotos que demuestran que Kristal Silva es la conductora más fashionista de VLA

Desde que comenzó su trayectoria como modelo, Kristal Silva se ha posicionado como una de las celebridades mejor vestidas, quien gracias a su buen gusto y estilo inigualable, sabe cómo sumarse a las diversas tendencias de cada temporada, algo que sus seguidores reconocen y halagan en redes sociales, plataformas en las que la también presentadora comparte algunos de sus mejores atuendos.

Sus looks no sólo se centran en prendas casuales que se pueden usar en el día a día, si no que también retoman modelos que incluyen vestidos de gala y conjuntos perfectos para una fiesta nocturna, con los cuales la modelo de 31 años se corona como la más fashionista de "Venga la Alegría".

Los conjuntos le sientan perfecto a la exreina de belleza / IG: @kristalsiva_

Otro de los atributos de los outfits de Kristal Silva es el hecho de que no sólo se centran en un color, sino que experimentan las diversas tonalidades en boga, esto sin dejar de lado los estampados, cuando estos se vuelven virales, tal y como pasó con el animal print en esta primavera.

La tendencia de los bloques de colores es un indispensable para Kristal Silva / IG: @kristalsiva_

Un ejemplo de ello es este conjunto con el que Kristal Silva se une al Colour Blocking, dejando en claro que la división de colores en los atuendos es una herramienta infalible para verte moderna y a la moda. Aunque también existen prendas que se pueden sumar a los looks total black, tales como el minishort y top que la exreina de belleza combinó con una camisa amarilla que le dió un plus de color a la composición final.

Los trajes de baño también pueden ser muy fashionistas / IG: @kristalsiva_

Pasando a los outfits más arriesgados, conviene retomar este vestido de gala con el que Kristal Silva deja en claro que el glamour y la elegancia siempre serán parte de su esencia, la cuál se distingue por su toque femenino y sensual que la convierten en una verdadera exponente de la moda contemporánea.

Los vestidos de gala no pueden faltar en el guardarropa de la bella conductora / IG: @kristalsiva_

Finalmente, un look que no podía faltar en este recuento es este, con el cual Kristal Silva demostró que el estilo rockero también puede tener tintes sexys y divertidos, tales como chamarras estampadas con diversas tramas coloridas y minifaldas de vinipiel que dan un contaste interesante.

Este look sensual es perfecto para una fiesta / IG: @kristalsiva_

