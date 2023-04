Kristal Silva se une al trend de los lunares con minivestido de escote en "V"

Durante esta época de calor, los estampados se han posicionado como una de las tendencias más girly de la moda, los cuales van desde tramas floreadas hasta tapizados de animal print, mismos que se han retomado en bañadores y miniconjuntos. Aunque si eres una chica a la que no le gustan los looks demasiado saturados, Kristal Silva tiene un look que te puede servir de inspiración para verte chic y moderna.

El atuendo con el que la exreina de belleza se coronó como una diosa de la moda es este minivestido blanco de lunares negros, prenda que permite que la presentadora luzca sus piernas de acero, al tiempo que delinea su cintura gracias a las pinzas del diseño.

A diferencia de otros vestidos que retoman el trend de los lunares, el atuendo modelado por Kristal Silva es una prueba viviente de que menos es más, pues en vez de hacer uso de los clásicos círculos prominentes, se caracteriza por tener una lluvia de finos puntos que le sientan perfecto a todos los tipos de cuerpo.

Kristal Silva se coronó como la reina del estilo con este look de lunares | IG: @kristalsilva_

Como se aprecia en las pics posteadas por Kristal Silva en su cuenta oficial de Instagram, su vestido aesthetic no satura la mirada, lográndose incluir dentro de los looks más fashionistas de esta primavera, sin que esto excluya la posibilidad de utilizarlo durante el verano.

De hecho, una de las ventajas del look de la también conductora de "Venga la Alegría" es el hecho de que mezcla dos colores básicos en el armario de cualquier persona: el blanco y el negro, combinación que puede tornarse casual o formal según el tipo de ropa y complementos.

Como calzado, Kristal Silva optó por llevar unas sandalias rojas | IG: @kristalsilva_

En este caso, debido al corte del minivestido de Kristal Silva, el outfit de la presentadora mexicana entra dentro de los looks casuales que estarán reinando durante la temporada primavera-verano, misma que puedes aprovechar para experimentar con los escotes en "V", tal y como el que lleva Kristal Silva en estas imágenes.

Además de alargar su cuello y por ende, estilizar su figura, este tipo de escotes pronunciados son perfectos para aquellas personas que buscan dotar a sus looks de detalles sensuales que atrapen las miradas de la gente que las rodea, al tiempo que se apropian de su feminidad.

¿Te gusta el atuendo de la conductora de "Venga la Alegría"? | IG: @kristalsilva_

