Rebelde se cancela: Netflix corta la serie luego de dos temporadas

Lo que planteaba ser un gran proyecto de streaming terminó con solo dos temporadas, nos referimos a la serie lanzada por Netflix Rebelde, la cual de acuerdo a las vistas del público no ameritó llegar a más capítulos, por lo que la plataforma decidió dar por concluido el rodaje.

En enero de 2022 Netflix decidió apostar por un remake de Rebelde, una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos en México y que fue lanzada hace casi 20 años, por lo que este nuevo proyecto con actores jóvenes y con una nueva historia se esperaba que se colocara en la cima pero no fue así.

Fue el propio Sergio Mayer Mori, quien interpreta a Esteban en la serie de Netflix, el que confirmó que no habrá una tercera temporada de Rebelde y es que al parecer la cancelación de esta producción se debió a las fuertes críticas que recibió el proyecto después de que el público hizo una serie de comparaciones con RBD de 2004.

“Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘gracias por todo chicos, ya la tercera no hay’. El por qué no tengo idea, pero definitivamente no fue mi decisión”, dijo el actor en una entrevista para la revista Hola México.

¿De qué trata el nuevo Rebelde?

Igual que en la historia original, esta telenovela se centra en la vida escolar de un grupo de jóvenes que estudian en la Élite Way School y se enfrentan a una serie de conflictos que los hace envolverse en una serie de polémicas de las cuales buscan la forma de salir para lograr sus objetivos.

Por su puesto, en esta nueva producción no podían dejar en el olvido a la agrupación de cantantes que protagonizan la serie, de igual manera, se forma una banda musical que interpreta sus propios temas y algunos de la telenovela del pasado.

Además, la historia está un tanto hilada a la anterior, ya que la ex alumna Celina Ferrer, ahora es la directora de la Élite Way School, incluso también aparece otro personaje del pasado, se trata de Pilar, quien era la hija del director en la emisión de Televisa.

Entre el reparto se encontraban los actores, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio y Jerónimo Cantillo.

