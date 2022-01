Pati Chapoy destroza a Sergio Mayer Mori: "Lo que tiene de guapo lo tiene de mal actor"

Sergio Mayer Mori continúa en medio de la polémica tras sus explosivas declaraciones sobre la serie "Rebelde" en Netflix donde es protagonista, pues el actor ha expresado no estar interesado en el proyecto y dijo no ser fan tanto de las canciones como de la telenovela original, al respecto Pati Chapoy arremetió contra él criticando su participación.

La periodista de espectáculos se lanzó contra el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer durante el programa "Ventaneando", pues aseguró que la actuación del joven actor fue mala y que "lo que tiene de guapo lo tiene de mal actor", por lo que insistió en que el Sergio Mayer Mori debe tomar clases para mejorar este aspecto.

Esta no es la primera crítica que Pati Chapoy realiza a uno de los actores de "Rebelde", pues hizo lo mismo con la hija de Omar Chaparro aunque en esa ocasión aseguró que se trata de una joven muy "talentosa y hermosa" que destaca en la serie por su papel como "MJ".

Sergio Mayer defendió a su hijo ante sus polémicas declaraciones sobre la serie de Netflix, señaló en un encuentro con los medios retomado por "Ventaneando" que Sergio cometió un error y que lo aceptó más tarde para disculparse con sus compañeros y fans. Además, podría no volver a aparecer en la segunda temporada pues por ahora se encuentra en España y no tiene planes de volver a México pues busca la nacionalidad.

Declaraciones de Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori no ha dudado en externar su desinterés por la serie en la que participa y en su más reciente declaración señala que aceptó el trabajo porque necesitaba solventar los gastos de su hija. Además, dijo no ser fan de la telenovela y tampoco escuchar las canciones que marcaron toda una generación.

"Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, dijo en entrevista para la revista Quien.

Sergio Mayer Mori con su madre, Bárbara Mori. Foto: Instagram @smayermori

Esto se suma a lo compartido en sus redes sociales, donde se defiende de las críticas constantes asegurando que está expresando lo que opina sobre "Rebelde" y que se debe respetar pues es su punto de vista. Aunque esto sólo generó más hate en su contra llevándolo a ausentarse de las redes sociales.

A la polémica se suma la confesión de su coestrella en la serie, Andrea Chaparro, quien reveló en entrevista con Karla Díaz para su canal de YouTube, que Sergio Mayer Mori le había dado el "peor beso de su carrera" en una de las escenas de "Rebelde", algo que podrán ver los fans pues ésta quedó como la elegida para aparecer en el proyecto.

