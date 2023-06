VIDEO: Atala Sarmiento rompe el silencio y revela cómo es su relación con Pati Chapoy: "Lo qué sienta ella por mí me da igual"

Por muchos años, Atala Sarmiento fue colaboradora de "Ventaneando", programa encabezado por Pati Chapoy que le valió mucha fama y popularidad entre los televidentes, sin embargo, con el paso del tiempo la periodista comenzó a percatarse de que la televisión era "un marido muy demandante", por lo cual decidida a no descuidar su vida personal tomó una de las decisiones más importantes de su vida: no renovar su contrato para laborar en el programa de espectáculos.

Lejos de que recibir el apoyo de Pati Chapoy, quien fungía como su jefa directa, esta trató de persuadirla de no abandonar el proyecto, algo que al no lograr, terminó mermando la relación entre ambas celebridades, al grado de que, lo que pintaba para ser una armoniosa separación, terminó convirtiéndose en un infierno para Atala Sarmiento, quien incluso era ignorada por sus compañeros de "Ventaneando" durante sus últimas apariciones en el programa.

Hoy, a más de cinco años de lo sucedido, Atala Sarmiento finalmente decidió romper el silencio, revelando en exclusiva para la periodista Ana María Alvarado lo que piensa actualmente de Pati Chapoy y la manera en la que evolucionó su relación con el paso de este periodo distanciadas.

Y, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, lo cierto es que Atala Sarmiento se mostró agradecida con su exjefa en la entrevista que le realizaron para el canal de YouTube de Alvarado, destacando que Pati Chapoy siempre será una de las personas más importantes de su vida, esto a pesar de que hoy en día no hay comunicación entre ellas.

“A Pati yo le tengo mucho agradecimiento y cariño, siempre será una persona que tendrá un altísimo grado de importancia en mi vida, porque con ella pasé muchísimos años de convivencia laboral, también a nivel personal me dio mucho (...) Ella siempre va a tener una importancia contundente en mi vida; sin embargo, no hay una relación, en este momento no tenemos ningún tipo de relación, ni comunicación”, aseguró Atala Sarmiento.