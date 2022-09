Atala Sarmiento explota contra "amigo" de Pati Chapoy: "Yo no los estoy molestando"

Un nuevo episodio se escribe de la supuesta rivalidad entre los conductores de Ventaneando después de que un colaborador cercano a Pati Chapoy escribiera una indirecta contra Atala Sarmiento, quien hace unos años formó parte del elenco estelar del programa de espectáculos.

Desde hace unas semanas, los integrantes de Ventaneando están en el ojo del huracán después de aprovechar sus redes sociales para enviar mensajes a exdirectivos de TV Azteca y excompañeros de trabajo. Ahora el polémico mensaje le tocó a Atala Sarmiento.

Resulta que, en su cuenta en Twitter, Ernesto Hernández, cercano a Pati Chapoy, escribió un mensaje en el que presuntamente habló sobre Atala Sarmiento y su regreso a la televisora para conducir la primera temporada de "¡Soy famoso, sácame de aquí!".

Como era de esperarse, el mensaje del amigo de Pati Chapoy no pasó desapercibido para Atala Sarmiento, quien de manera inmediata subió un mensaje en Instagram hablando sobre el tema y su actual relación con el elenco de Ventaneando, uno de los programas más exitosos de TV Azteca.

Sin guardarse nada, la exconductora de Ventaneando negó de manera categórica que haya regresado a la televisora del Ajusco gracias a su amistad con algún directivo. Además, dijo que esos no eran sus principios, pues en toda su carrera no ha necesitado de eso.

Por otra parte, la también conductora de "La Historia detrás del mito" y "En Medio del Espectáculo" se dijo sorprendido por saber que gente de Ventaneando se mantenga al pendiente de lo que haga en su carrera, a pesar de que abandonó la transmisión en 2018.

"¿De verdad les pica tanto saber qué hago y qué no hago, qué digo o qué no digo?", dijo la presentadora.

Finalmente, Atala Sarmiento pidió respeto hacía su persona pues no presta atención a los comentarios que van hacía su persona, pero si le generan ruido los constantes ataques y señalamiento que recibe por medio de sus compañeros o personas cercanas.

"Por favor, yo no los estoy molestando, yo no contesto sus agresiones, yo no respondo a sus burlas", sentenció la estrella de televisión.