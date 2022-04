Atala Sarmiento: así fue el pleito con Paty Chapoy por el que terminó expulsada de Ventaneando

La simpática y preparada conductora de espectáculos, Atala Sarmiento, presentadora de eventos especiales y parte fundamental del equipo de comentaristas en “Ventaneando”, proyecto fundado por Patricia Chapoy, es hoy una de las grandes ausencias de la televisión mexicana por una serie de malentendidos que la dejaron como coloquialmente se dice “como perro de las dos tortas”.

Atala Sarmiento hasta hace unos años, era una de las candidatas perfectas para suceder a Pati Chapoy en su tradicional espacio que llegó a la televisión mexicana en 1993, junto con Pedrito Sola, Juan José Origel y Martha Figueroa.

Desde entonces (y ya han pasado casi 30 años), se especula quien podría ser él o la sucesora de la periodista de espectáculos, por esa terna han desfilado nombres como Aurora Valle, Inés Gómez Mont, Jimena Pérez, el propio Pedrito Sola, Daniel Bisogno, las dos Mónicas, Castañeda y Garza y desde luego Atala Sarmiento.

Sin embargo, bastó una fila de malas decisiones para que el nombre de Atala se esfumara de la lista.

¿Qué pasó?

Todo comenzó cuando comenzaron las recontrataciones en Tv Azteca, específicamente en el equipo de “Ventaneando”, los conductores estelares (entre ellos Atala), iniciaron sus negociaciones y llegaron a un buen acuerdo, todos menos Sarmiento, quien lejos de negociar, salió de las instalaciones para ir con su abogado, pero no se dirigió con Chapoy, simplemente se fue.

Después, Pati Chapoy le pidió que se reincorporara a su trabajo, no habría ningún problema según ella, sin embargo, Atala no se presentó y ahí comenzaron los verdaderos problemas para la famosa conductora.

Unos días después se supo que Atala visitó las instalaciones de Televisa, ella lo negó en todo momento, pero fue muy evidente que había estado ahí, ante esa situación, Tv Azteca pidió el contrato de Atala para aclarar la situación laboral de su empleada, pero resultó que el contrato no estaba firmado y entonces, no hubo vuelta atrás, Atala no sólo se fue de “Ventaneando”, también de Azteca.

Pati indicó en entrevista con Yordi Rosado, que ella se enteró unas semanas después a través de un correo electrónico que Sarmiento se había ido no sólo de su proyecto, sino de la televisora, y además señaló que no se despidió, se fue simplemente, y a lo largo de los últimos cuatro años no hubo acercamiento, aunque ambas se respetan.

Sin embargo, hace algunas horas se hizo oficial el regreso de Sarmiento junto con Horacio Villalobos, quien es uno de los conductores de “Venga la Alegría” para conducir el reality show ¡Soy Famoso, sáquenme de aquí!, en un formato similar a lo que ya se ha presentado con “La Isla” o “Survivor”.

¿Será que no veremos resumen del programa en “Ventaneando”?

SEGUIR LEYENDO:

Atala Sarmiento regresa a TV Azteca luego de cuatro años del pleito con Pati Chapoy

"Deja que los perros ladren": Pepillo Origel se defiende de supuesto abuso sexual a influencer

Conductores de Ventaneando se lanzan contra Pepe Aguilar tras escándalo de Ángela: “Está muy enojado”