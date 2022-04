Conductores de Ventaneando se lanzan contra Pepe Aguilar tras escándalo de Ángela: “Está muy enojado”

Pepe Aguilar viajó a París en medio de la polémica por las románticas fotos de su hija Ángela junto a su novio Gussy Lau, algo que ha aprovechado el cantante para enviar indirectas con las que asegura que la controversia es algo que no le importa a nadie en su familia, aunque los conductores de "Ventaneando" lo desmintieron.

El cantante realizó un live para su cuenta de Instagram desde el avión y en éste detalló que viajaron a Europa porque planean llevar su show “Jaripeo sin fronteras” a Francia y España. Aunque también arremetió contra los medios de comunicación por la controversia que se desató sobre el romance de Ángela Aguilar con el compositor Gussy Lau, 15 años mayor que ella.

Al respecto, Mónica Castañeda puntualizó que los medios, reporteros y periodistas realizan su trabajo retomando las declaraciones que dieron la propia Ángela Aguilar y Gussy Lau con videos en sus redes sociales: “Le hubiera dicho a su hija que no sacara ningún video y entonces así entenderíamos que también les vale”.

Pepe Aguilar asegura que la polémica no le importa a su familia. Foto: Instagram @angela_aguilar_

"Está muy molesto"

De acuerdo con los conductores de "Ventaneando", los intentos de Pepe Aguilar por dejar atrás la polémica sobre el romance de Ángela y mostrar que es algo que ya no les importa, demostrarían la gran molestia del cantante ya que se trata de la privacidad de su hija.

"Desde mi perspectiva, Pepe está muy enojado y está sacando su furia aunque él dice que no y que les vale (…) A mí me parece que se equivoca porque los medios de comunicación no estamos orquestando nada", señaló Mónica Castañeda asegurando que la información publicada fue tomada de los videos compartidos por la pareja.

"Yo pienso que está tratando de ejercer una especie de control de daños, pero creo que después de todo lo que se ha dicho y lo que la misma Ángela publicó es innecesario", añadió Rosario Murrieta destacando la importancia de que Ángela aprenda a defenderse ante su creciente fama y éxito.

Por otra parte, Linet Puente añadió que el video en el avión era innecesario: "Cuál era la urgencia de hacerlo en el avión, si es algo no importante y nosotros somos los que estamos inventando pues te esperas, lo haces bien, te sientas bien y mandas un comunicado si quieres expresar algo de manera correcta, con las palabras correctas y la empatía correcta".

Daniel Bisogno añadió que Ángela Aguilar se encuentra en su mejor momento como cantante y por ello "tendrá que tener cuidado con las cosas que publique porque le falta experiencia en todo sentido", esto incluye las personas en las que confía si es que las fotos se filtraron por uno de sus amigos.

