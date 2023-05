La contundente respuesta de Carlos Vives a la acusación de traición a Shakira

Carlos Vives está viviendo uno de sus peores momentos dentro de las redes sociales ya que es señalado de traidor por un me gusta que dieron desde la cuenta del samario en una foto de Gerard Piqué, expareja de la nacida en barranquillera y actual pareja de la catalana Clara Chía Martí tras el escándalo.

El engaño del colombiano a Shakira del me gusta ya no aparece en la foto de la pareja española, ese detalle sí provocó que los usuarios de las redes, sin antes conocer la explicación por parte del Vives, comenzaran a emitir juicios de valor, calificándolo con un traicionero con su amiga y eso hizo que el cantante se deprima.

Esta es la respuesta de Carlos Vives a su amiga Shakira

Según Carlos Vives, hacer esa maldad a su amiga nunca fue su intención, pues no fue él personalmente el que le dio me gusta a la foto, sino alguna persona del equipo de trabajo que se encarga de manejar las redes del cantante, por lo que no estaba enterado de lo sucedido y nunca la haría si fuera el caso.

Para dejar todo en claro con Shakira, el cantante dijo: “Tengo gente que trabaja para eso. Pero no, eso fue un accidente de oficina según lo que me comentaron, porque cuando a mí me comentaron ‘mira que dijiste esto’, yo dije alguien que estaba manejando, de las personas que manejan las cosas y que tienen que revisar y ya me metieron en un lío”, dijo.

Con la explicación de Carlos Vives sobre lo sucedido quedó comprobado que tiene un equipo que se encarga de manejar las redes sociales y que, supuestamente, no fue su intención, lo que sí es cierto, es que tras conocerse el like en la publicación de Piqué con su novia, algunos usuarios de redes sociales le dejaron varios mensajes al cantante vallenato.

El cantautor colombiano Carlos Vives superó la timidez actuando