Carlos Vives traiciona a Shakira con su reacción a la nueva foto de Piqué y Clara Chía: “Ni judas se atrevió a tanto”

Carlos Vives se convirtió en blanco de fuertes críticas durante las últimas horas debido a que los fans de Shakira lo acusaron de haber traicionado a la intérprete de “Te Felicito” con su inesperada reacción a la nueva foto de Gerard Piqué y Clara Chía Martí, por lo que el actuar del colombiano propició todo tipo de opiniones en redes sociales.

Como bien se sabe, Carlos Vives y Shakira sostienen una cercana amistad desde hace ya varios años pues el hecho de ser compatriotas los ha llevado a unir sus talentos para sobre salir y poder llevar la música colombiana a todos los rincones del mundo, sin embargo, en las últimas horas la lealtad del intérprete de “La Bicicleta” fue puesta en tela de juicio por su reacción a la nueva foto de Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

Todo este revuelo comenzó porque en redes sociales trascendió que Carlos Vives le dio un “like” a la foto en la que el ex de Shakira aparece más que feliz con su nueva conquista, Clara Chía Martí, la joven con quien el también empresario le fue infiel a su amiga y aunque no escribió ni una sola palabra su reacción fue suficiente para echarse encima a todo el fandom de la intérprete de éxitos como “Pies descalzos” y “Las de la intuición”.

Hasta el momento, Carlos Vives no ha salido a emitir ni una sola declaración sobre esta polémica en la que se encuentra envuelto, sin embargo, en redes sociales se han comenzado a hacer distintas especulaciones al respecto pues se dijo que el colombiano no maneja sus redes y que fue alguna persona de su equipo de redes sociales a quien se le fue el “like”, además, otros aseguran que no hay evidencia real que compruebe la veracidad del likes y que pudo haber sido una edición.

Shakira se divierte ante nueva foto de Piqué

La nueva y polémica fotografía de Gerard Piqué junto a Clara Chía Martí llegó a pocos días del estreno de “Acróstico”, la nueva canción de Shakira en cuyo video clip aparecieron sus hijos Milán y Sasha, sin embargo, trascendió que la colombiana hizo enfurecer a su ex porque no le pidió su autorización para que los menores aparecieran en dicho trabajo audiovisual y se informó que por este hecho estaba pensando en demandarle, no obstante, mientras se decidía a hacerlo o no publicó la foto en cuestión, con la cual, le restregó lo feliz que está con la joven con la que le fue infiel hace más de un año.

Horas después de la publicación de Piqué, Shakira publicó una foto junto a Bizarrap, por lo que muchos creyeron que podría haber sido el anuncio de una segunda parte de su colaboración, además, se dejó ver en las finales de conferencia de la NBA y la colombiana se encargó de mostrarse más que divertida y risueña por lo que las imágenes fueron interpretadas como una burla para su ex.