Eduin Caz reacciona a las imágenes en las que se avienta al público y nadie lo atrapa, esto fue lo que dijo

Eduin Caz fue presa de críticas y comentarios después de una acción que realizó recientemente en uno de los eventos de “Enfiestados y Amanecidos”, la gira que realiza con sus compañeros de Grupo Firme en Estados Unidos y que pronto llegará a países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Costa Rica y Nicaragua.

En uno de los eventos que realizaron en Chicago, Eduin Caz siente la energía de la gente y no duda en aventarse para que lo rescaten las personas que están en las primeras filas, pero eso no pasa, las imágenes quedaron grabadas por los seguidores que acudieron al recital y ya dieron la vuelta en Internet.

La estrella de regional mexicano recibió algunos comentarios y críticas al respecto, pero ahora a través de su cuenta oficial en Instagram dio replica a lo que todos dicen, lo que Eduin Caz compartió fue un meme, pues casi siempre toma las cosas de manera positiva y hace bromas, por lo que esto no fue la excepción.

En las historias que están en su cuenta oficial en Instagram se ve la grafica en la que comparan la caída de Eduin Caz con la manera en la que algunas personas se avientan para atrapar los dulces que arroja la piñata en una fiesta infantil. También se aprecian los distintos momentos que se vivió desde que estaba en el escenario hasta que cayó al suelo.

Eduin Caz no había dicho nada sobre su golpe, durante el recital se limitó en solo agradecer a las personas que se dieron cita y también mencionó que le gustaría regresar nuevamente para cantar todos sus éxitos, sin pronunciar alguna palabra sobre su caída y lo que pasó con los asistentes que no lo detuvieron.

Hay que recordar que fue durante dicho fin de semana en Estados Unidos en el que se hizo el anuncio de que su abuela Tomasa falleció, pero debido a los compromisos programados no estuvo con su familia para despedir a su ser querido, días después acudió al panteón en Culiacán en donde descansan sus restos y estuvo cantando en el lugar.

“La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles fue la misma noche que mi abuela falleció. Hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche por que ustedes a eso van a divertirse y creo que se logró ese objetivo. Y después Chicago un festival tan importante llamado SUEÑOS y que me tocará cerrar el evento no podía cancelar si no salir con toda la actitud. Y traté de hacer lo mejor que pude”, es lo que escribió junto a una serie de fotografías.