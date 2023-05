¡También en las malas! Eduin Caz recibe el apoyo de Anahy tras el duelo por la muerte de su abuela Tomasa

Pese a las polémicas que ha protagonizado durante los últimos meses, este fin de semana Eduin Caz demostró ser un artista de primer nivel y no precisamente por los shows que ofreció, sino al compromiso que tuvo con su público a pesar de estar pasando uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Y es que, Eduin Caz a tan solo unos minutos de terminar su show en el Festival Sueños 2023, reveló a su público que su abuela Tomasa había fallecido, debido a esto, luego de sus compromisos laborales viajó a Culiacán a despedir a su ser querido, y a pesar de estar separados su esposa Anahy mostró su apoyo incondicional.

Pese a que desde hace algunos meses, el líder de Grupo Firme confirmó que se encontraba separado de su esposa Anahy, en diversas ocasiones han demostrado que tienen una buena relación debido a que desean que sus hijos los vean bien.

Sin embargo, pese a los problemas que puedan tener como pareja, Anahy demostró que no solo en los logros y en situaciones buenas que Eduin Caz tenga estará presente, pues en esta ocasión la aún esposa del líder de Grupo Firme demostró su apoyo incondicional al padre de sus hijos.

Y es que, Eduin Caz compartió con sus seguidores lo difícil que fue para él este fin de semana, en donde su trabajo fue hacer que sus miles de fanáticos gozarán y se divirtieran, sin embargo para él fue algo complicado pues tenía el corazón destrozado por el fallecimiento de su abuela Tomasa.

En la misma publicación en la que Eduin Caz compartió sus triunfos como profesionista en el SoFI Stadium y en Chicago en el Festival Sueños 2023, el líder de Grupo Firme también publicó uno de los momentos más difíciles de su vida que es el despedirse de su “mamá Tomasa” como él le decía de cariño.

Es ahí mismo, donde Anahy escribió un comentario en el que muestra su total apoyo al padre de sus hijos y le recuerda que debe ser fuerte tal y como lo fue hasta el último momento su abuela.

Foto: Captura de pantalla

Antes de presentar al público que se dio cita en el Festival Sueños 2023 la canción con la que cerrarían su presentación, Eduin Caz compartió con su público que estaba pasando por un momento muy difícil de su vida personal.

El líder de Grupo Firme anunció en pleno escenario del Festival Sueños 2023 que se encontraba de luto pues se acababa de enterar que su abuela Tomasa acababa de fallecer.

“Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho por que yo soy muy sentimental aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor…” dijo Eduin Caz