¡Eduin Caz está de luto! En pleno concierto anunció la muerte de importante integrante de su familia

Este fin de semana pasado se llevó a cabo la segunda edición del Festival Sueños 2023 en Chicago, en donde participaron algunos de los artistas del momento, tanto representantes del reggaetón así como de la música regional mexicana.

Y fue justamente, Grupo Firme los encargados de cerrar con broche de oro dicho festival, ahí Eduin Caz se comportó como todo un “rockstar” pues se aventó al público para que éste lo cargaran, pero el resultado no fue el que esperaba, sin embargo, el respetable siempre cantó y coreó de principio a fin sus éxitos, ya a punto de terminar su presentación el polémico cantante reveló que un miembro muy importante de su familia acababa de fallecer.

Antes de presentar al público que se dio cita en el festival “Sueños” la canción con la que cerrarían su presentación, Eduin Caz compartió con su público que estaba pasando por un momento muy difícil de su vida personal.

Si bien, los últimos meses de su vida, no ha sido algo sencillo para el líder de Grupo Firme, el cantante se ha refugiado en su carrera y amigos, pues cabe recordar que se encuentra separado de la madre de sus hijos, luego que salieran a la luz unas conversaciones en donde el cantante habló con una mujer a quien le pedía fotografías sin ropa, dejando como evidencia una nueva presunta infidelidad por parte de Eduin.

Ahora, el líder de Grupo Firme anunció en pleno escenario del Festival Sueños 2023 que se encontraba de luto pues se acababa de enterar que su abuela Tomasa acababa de fallecer.

“Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho por que yo soy muy sentimental aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor…” dijo Eduin Caz