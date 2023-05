Eduin Caz canta en la tumba de su abuelita y de esta emotiva manera se despide de ella

Eduin Caz dio una muestra de que sigue de pie y fiel para complacer a sus fanáticos en las presentaciones que tiene programadas en Estados Unidos como parte de su gira “Enfiestados y Amanecidos”, pues a pesar de que el fin de semana pasado vivió una de las pérdidas más tristes, continuó con el evento en el que estaba en Los Ángeles.

El cantante se presentó en el SoFI Stadium en Los Ángeles, California, ahí lograron reunir a 70 mil personas y a pesar de que era un día para estar contento, durante el show recibió la noticia de la muerte de su abuela Tomasa, por lo que el vocalista y todos los integrantes de Grupo Firme ofrecieron al público el mejor de los momentos, a pesar de que no la estaban pasando muy bien.

En su cuenta oficial en Instagram, Eduin Caz subió un par de fotografías y videos en los que se ve en el Panteón de San Martin en Culiacán, el cantante aprovechó un momento durante la noche para acudir a la tumba en la que están los restos de su abuela, le cantó varios temas de Grupo Firme y sostuvo entre sus brazos una fotografía de ella

“Aquí es donde se hizo realidad el dicho EL SHOW DEBE CONTINUAR Unos de los fines de semana más duros de mi vida. La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles fue la misma noche que mi abuela falleció. Hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche por que ustedes a eso van a divertirse y creo que se logró ese objetivo”, fue lo que escribió de primera instancia.

El cantante llora desde la tumbad de su abuela. IG/eduincaz

También agregó el motivo por el que no acudió antes para estar con su familia. “Y después Chicago un festival tan importante llamado SUEÑOS y que me tocara cerrar el evento no podía cancelar si no salir con toda la actitud. Y traté de hacer lo mejor que pude. Solo quiero que sepan que estoy agradecido por acompañarme en estos eventos tan importantes LOS AMO”, fue la manera en la que finalizó su mensaje.

Quien estuvo acompañándolo durante la despedida en el panteón fue Daisy Anahy, quien también expresó unas palabras para su exmarido y padre de sus tres hijos. “Fuerte hasta su último momento, eso debemos aprender de la abuela, dejo un vacío muy grande pero por ella y para ella seguirás siendo la gran persona que eres. DEP Abuela”, dijo la futura mamá de Christian.