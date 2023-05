Eduin Caz se disculpa con fanática que aplastó durante Festival Sueños 2023 en Chicago

Fue el pasado fin de semana cuando Grupo Firme cerró con broche de oro el Festival Sueños 2023 que se llevó a cabo en Chicago, ahí deleitaron a miles de fanáticos que se dieron cita esa noche para cantar cada uno de los éxitos de la agrupación formada en Tijuana.

Como nunca antes, Eduin Caz se entregó a su público, pues tan emocionado estaba que el cantante decidió realizar una hazaña jamás pensada, pues como si fuera todo un “rockstar” el líder de Grupo Firme se aventó sobre su público para que lo atraparan pero, lastimosamente no fue así, y una de sus fanáticas quedó lastimada, por lo que el cantante no dudó en disculparse con ella.

Fue a través de redes sociales que la joven llamada Evelyn González compartió algunos videos del momento exacto en el que literalmente Eduin Caz le cayó encima, debido a esto es que la joven que acudió a ver a su grupo favorito fue atendida por el grupo médico del lugar.

Además de ser atendida inmediatamente por el parte médico, la joven afectada recibió una visita muy especial, pues Eduin Caz se tomó unos minutos para convivir con la fanática que aplastó.

Mientras que Evelyn González compartió muy feliz sus videos en donde Eduin Caz está con ella, algunos internautas aseguran que la visita del líder de Grupo Firme solo fue para evitar que cualquier tipo de repercusión legal por parte de la joven.

Sin embargo, además de tener el gesto de ir a ver a su fanática a la enfermería y estar con ella por algunos minutos, Eduin Caz también escribió en las redes sociales de Evelyn agradeciendo una vez más el gesto por tratar de atraparlo.

Foto: Captura de pantalla

Cabe mencionar que, el gesto de Eduin Caz con su fanática ha sido muy bien tomado no solo por sus seguidores sino también por demás usuarios de redes sociales pues aseguran que el líder de Grupo Firme no deja a un lado a su público.

Además cabe mencionar que el cantante está atravesando por una dura situación familiar ya que mientras triunfaba en Chicago, su abuela Tomasa estaba siendo velada por su familia en Culiacán.

Y es que, antes de presentar al público que se dio cita en el Festival Sueños 2023 la canción con la que cerrarían su presentación, Eduin Caz compartió que estaba pasando por un momento muy difícil de su vida personal.

El líder de Grupo Firme anunció en pleno escenario del Festival Sueños 2023 que se encontraba de luto pues se acababa de enterar que su abuela Tomasa acababa de fallecer.

“Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho por que yo soy muy sentimental aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor…” dijo Eduin Caz