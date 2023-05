Desde Las Coloradas, Karely Ruiz posa en bañador tricolor y se roba todas las miradas

Karely Ruiz volvió a sorprender a sus millones de fanáticos en las redes sociales con unas coquetas fotografías que fueron capturadas en Las Coloradas, en la Península de Yucatán, desde donde se lució en un bañador tricolor con el que se robó todas las miradas y recibió miles de comentarios y "likes", confirmando así que sigue siendo una de las favoritas de las plataformas digitales.

La influencer ha ganado popularidad en las plataformas digitales por mostrar sus curvilínea figura en los diseños más reveladores con los que roba miradas y así se confirma como una de las exitosas modelos de la polémica plataforma OnlyFans, en la que comparte contenido exclusivo y compite con otras celebridades, como Yanet García y Celia Lora, quienes se colocan en el top de las mejores pagadas.

Karely Ruiz se luce en coqueto bañador

La regiomontana, de 22 años, conquistó con las postales que compartió desde el paradisíaco sitio que se ha convertido en uno de los favoritos de los turistas por sus tonos rosados y rojos. Las Coloradas es un pequeño puerto pesquero ubicado en un estero en el litoral norte de la Península de Yucatán, un escenario perfecto para que la modelo se luciera en un coqueto look con el que destacó su silueta.

Karely enamora desde Las Coloradas. Foto: IG @karelyruiz

"Yo soy tuya mi amor", fue la frase con la que Karely acompañó las fotos en Instagram y Facebook, con las que dio clases de moda para las más arriesgadas, al posar con un colorido conjunto que llama la atención por su diseño pequeño y ajustado, un estilo que ha hecho propio, pues sin duda la influencer regiomontana se ha convertido en la reina de los atuendos de playa o alberca.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se mostró moderna y juvenil con el look que hizo que sus fanáticos quedaron encantados, logrando sumar en sólo unas horas más de 600 mil "me gusta" en la red social "de la camarita", más otros 80 mil en Facebook, además de miles de comentarios en los que sus fanáticos destacan su belleza y también han mostrado su preocupación por un reciente mensaje en el que afirmó que no se encontraba bien.

La influencer impone con su moderno estilo. Foto: IG @karelyruiz

La popular modelo de OnlyFans, no para de causar impacto en sus cuentas oficiales con sus atuendos, con los que se corona como reina de estilo, como lo hizo en esta ocasión con su look de bañador tricolor, pues el conjunto combina una panty y un top de tonos rojo, amarillo y verde, con el que destacó su silueta y sin duda dejó claro que no teme a probar con diseños pequeños y arriesgados.