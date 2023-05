¿Todo bien? Karely Ruiz preocupa a sus fans con extenso mensaje: "No estoy en mi mejor momento"

Una de las modelos mexicanas más reconocidas de OnlyFans es Karely Ruiz, quien gracias a su carisma, belleza y personalidad controversial se ha convertido en el centro de las miradas en redes sociales, plataformas en las que además de darle una probadita a sus seguidores de su contenido de paga, también aprovecha para contarles un poco de su vida privada, la cual involucra sus obras de caridad, vacaciones y problemas personales.

Tal y como la vez que decidió compartir que se había tenido que cortar el cabello debido a una severa alopecia, algo que le valió cientos de halagos por parte de su comunidad de fanáticos, la cual rápidamente comenzó a replicar sus fotos con corte pixie. Aunque en esta ocasión, el mensaje que escribió en sus historias de Instagram dejó bastante preocupados a sus fans, quienes comenzaron a cuestionarse qué es lo que está enfrentando la bella regiomontana.

Esto en atención a que en la mencionada red social, la reina de OnlyFans detalló que no estaba pasando por su mejor momento, aclarando que aunque de nuevo resurgiría como una guerrera, la vida le había enseñado a no confiar en nadie, algo que muchos atribuyeron a una traición proveniente de alguien cercano a Karely Ruiz.

"No estoy en mi mejor momento mi gente. Estoy pasando por cosas muy fuertes, pero ¿saben algo? Yo soy una mujer que por nada del mundo se va a dejar caer ¡Por nada ni nadie! Así que pasa adelante, a darle que a la gente que hace las cosas con intención de hacerte daño les va mal. Dios está conmigo, sólo no me dejen caer que ya a este paso no confío ni en mi propia sombra. Cuídense, bendiciones", reza el alarmante mensaje de Karely Ruiz.