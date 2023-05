Tras más de 15 años, Yolanda Andrade "sale" del programa de Montserrat Olivier por problemas de salud

A pesar de que hace unos días reapareció en las redes sociales y en el foro de "Montse & Joe", Yolanda Andrade informó que tendrá que "salir" del programa que conduce junto a Montserrat Olivier debido a sus problemas de salud, pues actualmente se tiene que enfocar en recuperarse. La conductora había trabajado más de 15 años con su amiga y compañera, por lo que los fans están muy desconcertados por esta decisión, sin embargo, la apoyan debido a que lo más importante es que se encuentre bien.

Yolanda Andrade deja "Montse & Joe" para recuperarse

Después de aparecer en el programa de Unicable con un parche en el ojo, la actriz, de 51 años, ofreció una entrevista a los diferentes medios de comunicación en la que habló de que a pesar de que se está recuperando favorablemente, hay días en los que no se siente también, por esa razón tomó la decisión de retirarse por otras semanas más de su trabajo, pues consideró que la salud es lo primero.

"La salud es lo principal de cada ser humano, pero hasta que no lo vives no le das la importancia. Estoy bien, grabamos el programa, pero me dieron una incapacidad”, destacó la presentadora, quien agregó que se pronostica que sea un tiempo breve el que se retire de la pantalla: "(la incapacidad es) de un mes, no vamos a grabar un mes hasta que yo esté al 100 por ciento y así lo estaré. Poco a poco, pero ahí la llevo”, detalló Yolanda Andrade, que sigue lidiando con sus problemas de salud.

La revista Tv Notas apuntó que esta decisión la tomaron en conjunto Unicable y Yolanda, debido a que la empresa es consiente que la salud de su talento es lo primordial. Además, aunque Montserrat Oliver hace un gran trabajo al frente de la emisión nocturna, el público ha manifestado que falta la presencia de Yolanda, quien ha conquistado al público debido a su sentido del humor, caríima y auténtica personalidad.

En tanto, sobre su recuperación la originaria de Culiacán, Sinaloa, destacó que ha acudido con especialistas para revisar su ojo, el cual se vio afectado después de que sufriera aneurisma cerebral. De igual forma, la celebridad de televisión volvió a mostrar su fe, ya que aseguró que la virgen y dios la van a ayudar a recuperarse en el próximo mes, en el cual seguirá procurando su salud para regresar junto a Montserrat, con la que ha conducido "Hijas de la Madre Tierra", "MoJoe" y "Montse & Joe".

“Fui con la oftalmóloga y estoy haciendo la visita de las siete casas (con los doctores) pero voy a estar muy bien. Estoy muy agradecida con la Virgen de Guadalupe a todo lo que da. En un mes estaré perfecta primero Dios, yo me tengo que arreglar por mí, mi familia y tanta gente que me quiere”, destacó Yolanda, que el pasado el pasado 17 de abril fue hospitalizada después de presentar vómitos y diarrea, acompañados de un sangrado grave.

