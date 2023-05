"Tengo ganas de que regrese": Montserrat Oliver habla sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade tiene poco más de un mes fuera de los foros de grabación debido a sus problemas de salud, por lo que recientemente su amiga y compañera Montserrat Oliver habló sobre su actual estado. La presentadora, de 57 años, comentó que tiene muchas ganas de que su colega regrese al programa que conducen juntas, sin embargo, indicó que actualmente se está recuperando de la enfermedad que la aqueja y que no le permite regresar.

Hace unos días, se transmitió el más reciente programa de "Montse y Joe", en el que nuevamente Yolanda fue la gran ausente; debido a esta situación, la también modelo decidió hablar al respecto y comenzó el programa revelando algunos detalles sobre el estado de salud de su compañera, quien el mes pasado tuvo un aneurisma cerebral que le provocó una hemorragia, la cual encendió las alertas y la llevó a ser internada en un hospital.

Este es el estado de salud de Yolanda Andrade

Después de que se mantuviera muy hermético el tema del estado de salud de la presentadora originaria de Sinaloa, Montserrat Oliver dio buenas noticias para los admiradores, ya que reveló que su compañera se está recuperando favorablemente. Aunque no dio muchos detalles al respecto, la también conductora de "Reto 4 Elementos" destacó que Andrade le ha manifestado sus deseos de volver a su trabajo en el programa de Unicable.

Al desear que todos los televidentes tengan mucha salud, Oliver aprovechó para hablar de su amiga, y destacó que está progresando notablemente. La modelo y conductora agradeció las muestras de cariño para Yolanda por parte de los fans, sin embargo, destacó que no ha podido contestar a todos los mensajes que le llegan en redes sociales, así que se tomó el tiempo durante la emisión vespertina para actualizar la información sobre el estado de salud de su colega.

"Yolanda, gracias a Dios, se está poniendo mejor y mejor. Muchas gracias a todas y todos los que me preguntan en las redes, perdón que no les puedo contestar a cada uno de ustedes, pero Joe va mejor, bendito sea Dios, y tiene muchas ganas de regresar a grabar. Yo tengo más ganas de que regrese a grabar para poder bailar con ella, platicar y todo", destacó la modelo, que ha sido una de las pocas personas que ha dado detalles sobre cómo se encuentra Andrade, de 51 años.

El pasado 17 de abril, Yolanda Andrade fue hospitalizada después de presentar vómitos y diarrea, acompañados de un sangrado grave. Tras hacerle varios análisis se descubrió que tenía un aneurisma cerebral, por lo que su estado de salud aún es delicado, así que no ha podido regresar a trabajar después de un mes de haber presentado los primeros síntomas. Los fanáticos y amigos de la actriz han ido a sus redes sociales para dejarle mensajes de ánimo y estar el pendiente de las actualizaciones sobre cómo se desarrolla su enfermedad.

Montserrat Oliver reveló que Yolanda Andrade se está recuperando favorablemente: Especial

En tanto, la ex conductora de "Netas Divinas" se sintió tan mal que entregó sus memorias al periodista de espectáculos Jorge Carbajal, con el objetivo de que los revele en caso de que ella falte. "Y fue entonces que me dijo 'Ahí viene todo lo que hemos platicado, todo lo que hemos dicho, todo lo que tú ya sabes y lo que no sabes ahí también viene', y me dijo 'Te lo quise entregar, porque no sé si la voy a librar hermana'", recordó el especialista en farándula en una entrevista.

SIGUE LEYENDO:

"Me despido por lo pronto": Yolanda Andrade comparte desgarrador mensaje tras sus problemas de salud

"No está al 100": Yolanda Andrade preocupa a Consuelo Duval, pero confía en su recuperación

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver: la verdadera razón por la que terminaron